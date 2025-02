Gli italiani sempre più popolo di sportivi: grandi benefici per la salute e il territorio

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli italiani che praticano attività fisica sono in aumento: nel 2023 sono stati 37,1 milioni, pari al 64,8% della popolazione. Tra questi ben 16,2 milioni hanno fatto sport in maniera continuativa. Cala il numero dei sedentari, a quota 35% nel 2023. Ma si può fare molto di più. Lo sport è infatti sinonimo di benessere e la cultura del movimento può davvero diventare un veicolo di salute con ricadute anche sul fronte economico. Secondo quanto stimato dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), un euro investito nello sport equivale infatti a 5,86 euro risparmiati dal Sistema sanitario nazionale. Per non parlare del valore generato sui territori e sul comparto wellness e fitness. In Italia questo mercato sta vivendo un'importante crescita, sulla spinta di innovative modalità di allenamento come quelle introdotte da FitActive, la catena fondata e guidata dal Ceo Eduardo Montefusco, che ha lanciato un Fitness di nuova concezione, nato per essere accessibile a tutti con alti standard di qualità e con la possibilità di effettuare allenamenti personalizzati, 24 ore su 24, in base alle esigenze dei clienti.

Questi temi saranno al centro della terza edizione del Forum dell'Osservatorio Valore Sport, il 18 e 19 febbraio prossimi a Roma. Durante l'evento, organizzato da The European House Ambrosetti (Teha) presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma, verranno presentate e discusse le principali evidenze del terzo Rapporto dell'iniziativa al cospetto dei principali stakeholder dell'ecosistema sportivo nazionale. Insieme a Teha, i partner dell'iniziativa sono Cip (Comitato Italiano Paralimpico), Coni, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Sport e Salute insieme a FitActive, il brand leader per numero di palestre aperte in Italia, quindi Amadori, Decathlon, Gatorade, Generali e Matrix Fitness Italia.

Al Forum prenderanno parte le più alte cariche istituzionali sportive (Cip, Coni, Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), insieme a una forte rappresentanza del governo, con ben cinque ministeri coinvolti: Sport e Giovani, Salute, Istruzione, Affari Esteri, Imprese e Made in Italy. L'obiettivo è supportare il principio di «Sport in all policies», un approccio sistemico per la promozione dello sport, alla Visione «2050 Italia in movimento».