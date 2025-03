Cibi e stili di vita danno longevità

Ascolta ora 00:00 00:00

«Cibo e stile di vita sano sono i segreti della longevità». Torna anche quest'anno il workshop dell'Università Iulm sui temi dell'alimentazione aperto a tutti la cittadinanza e organizzato dal professor Nicola Sorrentino (nella foto). Oggi alle 11 in Sala dei 146 (Iilm 6, via Carlo Bo, 7) il primo degli incontri del ciclo dedicato ad alimentazione, benessere e scienza. Quattro gli appuntamenti pensati per approfondire i temi con esperti del settore scelti dal professor Sorrentino, direttore scientifico di Iulm Food Academy, medico, dietologo e uno dei massimi esperti di alimentazione a livello internazionale. Non solo di lezioni, ma incontri e talk: oggi saranno protagonisti lo stesso Sorrentino e il professor Gianni Canova, ex rettore della Iilm e presidente della Food Academy; il 17 marzo si affronterà il binomio «Dieta e sport per una migliore qualità della vita» con un dibattito tra l'ex calciatore e oggi apprezzatissimo opinionista Daniele Adani e il professor Sorrentino, con un intervento di Carmelo Carbotti di Banca Ifis, istituto sensibile alle tamitiche legate allo sport. Il 24 marzo il tema sarà «Cibo e cervello.

Scelte di acquisto e consumo: cosa succede nella nostra mente» con il professor Vincenzo Russo, direttore scientifico del Centro di Ricerca di Neuromarketing dell'Università Iulm che esplorerà i meccanismi cognitivi e psicologici che influenzano le nostre scelte alimentari. Si chiuderà a fine mese, lunedì 31 marzo, con «La dieta alleata del sistema immunitario e dell'ambiente».