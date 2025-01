L'amico di Ramy a processo per spaccio

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha chiesto la messa alla prova perché è stato sorpreso con circa 6 grammi di hashish Fares Bouzidi (nella foto), il 22enne rimasto ferito nell'inseguimento dei carabinieri del 24 novembre in cui è morto Ramy Elgaml. Con stampelle e un giaccone pesante, riporta l'Ansa, e accompagnato dal difensore, l'avvocato Debora Piazza, ieri il giovane si è presentato davanti al gup Lorenza Pasquinelli. L'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, fatto commesso nel settembre 2022. Il pm Giancarla Serafini, ieri di turno per le udienze all'ufficio gip-gup e anche tra i titolari del fascicolo sulla morte del 19enne, ha dato parere negativo all'istanza della messa alla prova. Il giudice si è riservato di decidere e ha rinviato all'11 febbraio. Intanto ieri l'Agi ha pubblicato l'audio integrale della telefonata tra i carabinieri e il 118, subito dopo l'incidente. Le frasi: «Siamo i carabinieri del Nucleo radiomobile da Ripamonti, abbiamo qua due ragazzi a terra incoscienti, ci servono subito un'automedica e un'ambulanza. Non reagiscono e non rispondono». Gli operatori: «Stanno arrivando sia l'ambulanza che l'auto l'infermieristica. Cosa è successo lì? Perché non abbiamo grandi informazioni».

«È successo che questi due ragazzi sono scappati col Tmax e sono caduti sul marciapiede». «Quello che è a terra sta respirando?». «Lo stiamo massaggiando». Il massaggio cardiaco del militare va avanti per circa 5 minuti, con le indicazioni dell'operatore, fino all'arrivo dell'ambulanza.