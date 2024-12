L'amico di Ramy è stato dimesso dall'ospedale. Sarà interrogato

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato dimesso dall'ospedale Fares Bouzidi, il 22enne che era alla guida dello scooter rimasto coinvolto nell'incidente al Corvetto in cui ha perso la vita Ramy Elgaml. Ne dà conferma all'Adnkronos il legale di Bouzidi, l'avvocato Debora Piazza.

Il 22enne ora andrà a stare a casa della sorella, che ha dato la propria disponibilità a ospitarlo e dove trascorrerà gli arresti domiciliari disposti dal gip Marta Pollicino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo risulta anche indagato per omicidio stradale, in concorso con il carabiniere che guidava la gazzella che stava inseguendo lo scooter dei due giovani e che è rimasta coinvolta nell'incidente mortale. Bouzidi non è ancora stato ascoltato dal giudice, viste le sue gravi condizioni di salute dopo la caduta dallo scooter. È stato anche in coma alcuni giorni. Ora che la misura cautelare può essere formalmente applicata, con le dimissioni dall'ospedale, il gip ha tempo dieci giorni per raccogliere le dichiarazioni dell'indagato. L'interrogatorio si terrà a breve.

I rilievi contenuti nell'informativa della polizia locale depositata in Procura non sembrano aver mostrato particolari evidenze: sull'auto dei carabinieri non risultano segni della vernice dello scooter. E la morte di Ramy, dovuta ad una lesione dell'aorta che ha provocato un'emorragia interna, potrebbe essere riconducibile all'impatto con il palo del semaforo all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta.

Per questo la Procura potrebbe disporre una consulenza cinematica, in grado di dare risposte sulla velocità e sull'esatta traiettoria dei veicoli. Intanto oggi alle 11.15, al cimitero di Bruzzano, si svolgeranno i funerali di Ramy.