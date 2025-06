Lavori da record: 1.200 cantieri, di cui 700 per nuove opere

Da nord a sud sono tanti i "lavori in corso". Sono circa 1.200 i cantieri attivi oggi sulla rete: 500 per manutenzione e 700 per nuove opere, con inevitabili interruzioni temporanee di linea. Un numero così elevato di cantieri sulla rete non si era mai visto prima. Quest'estate riguarderà la linea AV/AC Milano Bologna (dall'11 al 17 agosto) per il rinnovo dei deviatoi nella tratta Castelfranco-Fidenza, la linea AV Firenze - Roma (dall'11 al 22 agosto) per interventi nella tratta Orvieto Sud Chiusi Nord e la linea AV/AC Verona Vicenza (dal 5 al 25 agosto), per i lavori di realizzazione della nuova linea AV/AC tra Verona e Vicenza e l'attraversamento della stazione di Vicenza. Il Piano Strategico 2025-2029 garantirà investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni, di cui 62 saranno destinati alle infrastrutture. Tutte le principali opere del Gruppo FS sono oggi in piena fase di realizzazione, con interventi che spaziano dall'upgrade tecnologico della rete alla riqualificazione delle stazioni. Con un dettaglio tutt'altro che insignificante: i cronoprogrammi previsti sono rispettati. Tra le attività più significative, avanzano i lavori per l'installazione del sistema ERTMS e gli interventi negli scali ferroviari, "che - spiegano in una nota - rappresentano il segno concreto di un cambiamento che sta prendendo forma in tutta Italia e che segna l'evoluzione del sistema di mobilità nazionale: sempre più integrato, sostenibile, connesso". Qualche esempio? Eccolo. La linea Brescia-Verona-Padova che vedrà il potenziamento dell'alta velocità, regionale e merci lungo la direttrice orizzontale MilanoVenezia. La nuova linea del Terzo Valico il Nodo di Genova, con l'obiettivo di migliorare i collegamenti tra il sistema portuale ligure e le principali linee ferroviarie del Nord Italia insieme al resto d'Europa. La nuova linea Napoli-Bari e il secondo binario lungo il tracciato Termoli-Lesina sulla linea Pescara-Bari. Ma anche il Passante Alta Velocità di Firenze che comprende il sottoattraversamento ferroviario della città, per scendere al sud con la Linea Palermo-Catania-Messina, l'opera ferroviaria più importante in corso in Sicilia dove è previsto il potenziamento del collegamento fra le tre città, così come i lavori di potenziamento sulla Salerno Reggio Calabria.

Potenziamenti in vista anche per i collegamenti con gli aeroporti, da Bergamo a Venezia, da Brindisi a Olbia. Dei circa 16.800 chilometri di rete ferroviaria risultano elettrificati 12.205 km (il 73%). Nei piani di sviluppo rientra l'elettrificazione di alcune linee.