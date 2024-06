Direttori finanziari, ecco chi sono i più pagati al mondo (in classifica anche un italiano)

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2023 è stato un anno davvero fruttuoso per i direttori finanziari delle grandi società di tutto il mondo, che hanno visto aumentare il loro stipendio, rispetto l'anno precendente di circa l'8,45 per cento, ben oltre l’inflazione nelle principali economie mondiali.

La lista dei 10 più ricchi

A raccontarlo è stato il Wall Street Journal, che cita i dati di C-Suite Comp, ed ha poi stilato una classifica di quelli più ricchi che guadagnano cifre da capogiro. Addirittura in 3 delle 10 aziende in lista, la retribuzione complessiva è stata superiore a quella dell'amministratore delegato e, in due di queste, la retribuzione del responsabile finanziario è aumentata più di quella dell'amministratore delegato, rispetto al 2022.

Cosa ha fatto lievitare le loro buste paga

Quelli più "felici" sono i direttori finanziari statunitensi, le loro buste paga sono le più sostanziose, grazie agli incentivi basati sulle azioni che hanno fatto salire i loro compensi. Entrando nello specifico, come accennato, la loro retribuzione media è aumentata nel 2023 dell’8,45% rispetto all’anno precedente, raggiungendo circa 1,8 milioni di dollari.

È giusto: "Pagarli tanto"

La lista si basa sulle retribuzioni dei direttori finanziari di oltre 3.200 società pubbliche, effettuata da C-Suite Comp, una società di analisi delle retribuzioni dei dirigenti e dei consigli di amministrazione. Ma se questo può sembrare assurdo, visti gli stipendi medi della popolazione, secondo i consulenti: " U na retribuzione più elevata ha senso per diversi motivi. Le aziende cercano di mantenere o attrarre la persona giusta per gestire le loro finanze in un ambiente economico e geopolitico incerto, e per questo dovrebbero pagare un premio ". A dirlo David Baff, ex vicepresidente senior della retribuzione dei dirigenti di Comcast, che ora fa parte del comitato consultivo di C-Suite Comp.

Quali settori sono i più remunerati

Sempre secondo l'analisi del Wsj, i settori che hanno i direttori finanziari più pagati sono quelli della tecnologia, dei servizi finanziari e della vendita al dettaglio. Non a caso una delle aziende che ha versato i compensi maggiori è la Walmart e ancora Apple, il gestore gestore patrimoniale Blackstone e la società madre di Google, Alphabet.

La buona notizia

In questo ambiente, fino a qualche anno prevalentemente maschile, ora la metà dei direttori finanziari sono donne e in classifica c'è anche un italiano; Luca Maestri di Apple, presente nella lista anche nel 2022.

Chi è l'italiano in lista

Laureato all’Università Luiss di Roma con una laurea in Economia, Luca Maestri ha conseguito un master in Scienza della Gestione presso la Boston University. Venticinque anni d'esperienza nel settore, è entrato in Apple nel 2013 come vicepresidente delle Finanze e controller e fin dall'inizio ha lavorato a stretto contatto con i vertici di Apple. Attualmente risponde al Ceo Tim Cook. Prima di entrare nell'azienda della "mela" è stato CFO di Xerox, di Nokia, Siemens, Networks, sempre in ruoli operativi.

La classifica e gli stipendi

1) John David Rainey, direttore finanziario di Walmart (40 milioni di dollari)

2) Kelly Steckelberg di Zoom (32 milioni di dollari)

3) Jean Hu, cfo di Amd (32,8 milioni dollari)

4) Christa Davies di AON (31,5 milioni)

5) Jessica Fischer di Charter Communications (28,7 milioni)

6) Ruth Porat di Alphabet (27,3 milioni)

7) Luca di Apple (26,9 milioni)

8) Michael Chae di Blackstone (26,4 milioni)

9) Robert Lewin di KKR (26 milioni)

10) David Goulden di Booking Holdings (23,6 milioni).