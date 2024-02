Ex Ilva, Invitalia chiede l'amministrazione straordinaria: cosa può cambiare

Novità sul caso Acciaierie d’Italia. Da poco Invitalia, ricordiamo che è socio pubblico dell’azienda, ha inviato al ministero delle Imprese e del Made in Italy la lettera di attivazione della procedura di amministrazione straordinaria. La lettera dà il via al commissariamento dell’ex Ilva. La comunicazione è un’istanza al fine di effettuare le valutazioni amministrative e tecniche appunto per la procedura di commissariamento di Acciaierie d’Italia Spa. Fonti di Invitalia hanno affermato: “Abbiamo preso atto della indisponibilità del socio privato ArcelorMittal, a contribuire a garantire la continuità aziendale o a sciogliere la joint-venture in modo equilibrato”.

Il governo

Il documento dà il via a una settimana in cui l’esecutivo incontrerà le aziende appartenenti all’indotto e i rispettivi sindacati. Sarà poi necessario studiare e definire la procedura completa la quale specificherà le modalità con le quali alla guida di Acciaierie d’Italia Spa ci saranno tre commissari e sarà sotto il controllo dello Stato. In merito alla questione il ministro Adolfo Urso ha ricordato che "l'investitore straniero che guida l'azienda (ArcelorMittal. ndr), e che ha la maggioranza delle azioni, non intende mettere risorse nell'azienda". La conclusione di Urso è stata: "Se non intende investire sull'impresa, credo che sia giusto che il Paese si riappropri di quello che è il frutto del lavoro, del sacrificio di intere generazioni".

Invitalia