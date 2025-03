Il lavoro del futuro, ecco quali carriere dovreste evitare secondo Elon Musk

Ascolta ora 00:00 00:00

L'intelligenza artificiale si sta sempre più affermando nel nostro quotidiano, anche in ambito lavorativo, perciò viene spontaneo chiedersi che genere di destino subiranno determinate carriere che oggi sembrano sicure; ad affrontare l'argomento è stato qualcuno che la tecnologia la conosce bene, vale a dire Elon Musk. Il miliardario, patron di Tesla e proprietario di X, è oggi il consigliere anziano del presidente Usa Donald Trump.

Stiamo parlando di un soggetto dalle indiscusse doti imprenditoriali, un uomo esperto di tutto ciò che rientra nella sfera dell'innovazione. Proprio lui si è espresso sul lavoro del futuro, indicando quali saranno le carriere che verranno soppiantanti dall'IA.

Secondo Elon Musk sono tre le carriere che potrebbero presto subire degli scossoni, vale a dire il medico, l'avvocato e il programmatore. Si tratta di lavori che non scompariranno in toto, ma che potrebbero subire importanti cambiamenti proprio a causa dell'avanzamento della tecnologia. Ecco perché, secondo il patron di Tesla, prima di intraprendere una di queste strade bisognerebbe riflettere bene e sentirsi pronti a mettersi in gioco.

La medicina, ad esempio, sarà sempre più influenza dalla IA, che in futuro si occuperà di redigere referti di laboratorio, analizzare dati clinici e formulare diagnosi anche più accurate di quelle di un medico. Non solo. Con l'IA si ridurranno i tempi di attesa, e saranno evitati gli errori umani. I futuri medici dovranno necessariamente convivere con questa tecnologia, delegando molti dei loro compiti. Stesso discorso per gli avvocati del futuro. Secondo Musk, gli uomini di legge saranno facilmente sostituibili con dei software dedicati, che potranno analizzare e redigere documenti, oltre a fornire consulenze. Infine abbiamo i programmatori. L'intelligenza artificiale ha già dimostrato di essere in grado di sviluppare software da sola, corregere bug e scrivere codici, rendendo obsoleto l'uomo. Il segreto, dunque, starà nella capacità di ciascuno di adattarsi.

Al contrario, le carriere del futuro in cui l'essere umano sarà maggiormente richiesto saranno quelle di ambito energetico, biologico e informatico. Secondo Bill Gates, altro rappresentante del mondo tech, ci sarà ampia domanda di lavoro nel settore dell'energia: serviranno tecnici e operai per gestire tutte quelle infrastrutture specializzate nella fornitura di energie sostenibili.

Anche in ambito biologico continuerà ad esserci bisogno dell'uomo, l'unico in grado di comprendere i processi naturali, sperimentare e intuire le strade migliori nel campo della ricerca scientifica.

Infine, proprio perché l'intelligenza artificiale ricoprirà un ruolo così importante, ci sarà bisogno di informatici e programmatori capaci di progettarla e gestirla.