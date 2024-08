Lavoro, l'occupazione sale ancora. A luglio +62,3%, giù la disoccupazione a 6,5%

Ascolta ora 00:00 00:00

Buone notizie per il mercato del lavoro. A luglio, l'occupazione è aumentata dello 0,2%, ovvero più 56 mila unità, soprattutto tra donne, lavoratori autonomi e in quasi tutte le fasce d'età, tranne i 25-34enni. Il tasso di occupazione è cresciuto al 62,3%. Contemporaneamente, il numero di disoccupati è diminuito del 6,1%, un totale di 107 mila unità, facendo scendere il tasso di disoccupazione al 6,5% e quello giovanile al 20,8%. Anche gli inattivi sono aumentati rispetto al mese precedente. I dati Istat descrivono uno scenario positivo per il mercato del lavoro, frutto delle politiche adottate dall’esecutivo.

I dati

A luglio, il numero di inattivi è aumentato dello 0,6% con 73 mila unità in più, soprattutto tra uomini, donne e persone di età compresa tra 25 e 49 anni, mentre è diminuito tra i 15-24enni e gli over 50. Il tasso di inattività è arrivato al 33,3%. Nel trimestre maggio-luglio 2024, rispetto al trimestre precedente, l'occupazione è cresciuta dello 0,3% con 83 mila unità in più. Rispetto a luglio dello scorso anno il numero di occupati è cresciuto del 2,1% con 490 mila unità in più, mentre il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito del 16,7% con 334 mila unità in meno. Tuttavia, gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono aumentati dello 0,2% con 21 mila unità in più.

I risultati dell’esecutivo

I dati positivi sul mercato del lavoro sono il risultato delle politiche del governo, che ha adottato misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Tra queste, il taglio del cuneo fiscale è stato confermato per ridurre i contributi a carico dei lavoratori dipendenti. L'esecutivo ha inoltre prorogato anche la detassazione dei fringe benefits, con esenzioni per i lavoratori con figli a carico e per gli altri dipendenti.

La tassazione agevolata sui premi di risultato è stata confermata, così come gli incentivi per i lavoratori dei settori turistico e della ristorazione, che prevedono un incremento della retribuzione per il lavoro notturno e straordinario. Inoltre, sono stati stanziati fondi significativi per il rinnovo dei contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni, garantendo miglioramenti salariali e delle condizioni lavorative.