L'esordio di "Unione Quarta Gamma" nella filiera italiana

Nella prima giornata di Tuttofood sarà annunciata la nascita di Unione Quarta Gamma, associazione che riunisce nove imprese della produzione nazionale con l'obiettivo di sviluppare la categoria nei rapporti con la Distribuzione moderna e con il consumatore finale a livello europeo. La dimensione internazionale del progetto è confermata dai dati di una ricerca condotta in 9 Paesi europei, con 7.000 interviste a clienti di 250 insegne retail. È atteso per la chiusura dei lavori il Ministro Francesco Lollobrigida.

La IV Gamma punta sull'aggregazione organizzata per restituire valore economico, stabilità contrattuale e reputazione a un comparto che rappresenta una delle eccellenze più avanzate dell'agroalimentare italiano. Il percorso, promosso da Filiera Italia attraverso la neonata AOP Unione Quarta Gamma, nasce per rispondere alle criticità strutturali emerse negli ultimi anni.

L'Italia è il primo Paese al mondo per consumo pro capite di insalate in busta ed è leader europeo nella produzione. Tuttavia, a fronte di un aumento del 18% dei prezzi dell'ortofrutta al consumo tra il 2021 e il 2025, la IV Gamma ha registrato solo un +4,5%, segnale di una stagnazione strutturale in contrasto con la rilevanza strategica del settore.

Unione Quarta Gamma nasce quindi come aggregazione di nove imprese significative della produzione nazionale, con l'obiettivo di contrastare le cause di questa stagnazione e rafforzare il dialogo con distribuzione e consumatori.

La presentazione ufficiale si terrà domani dalle ore 15.30 nella nuova area Tutto Fruit & Veg di tuttofood (Padiglione 4), all'interno dell'evento Fresh & Produce Retail Europe Observatory, che ospiterà il workshop AOP Unione Quarta Gamma: dall'ipercompetizione alla governance del valore lungo la filiera.

Dopo l'introduzione di Luigi Scordamaglia, AD di Filiera Italia, interverranno Roberto Della Casa, Responsabile Scientifico Monitor Ortofrutta Agroter, e Felice Poli, Presidente AOP Unione Quarta Gamma, che illustrerà genesi e obiettivi dell'Unione. La chiusura dei lavori sarà affidata al Ministro Francesco Lollobrigida.

"La nascita della AOP Unione Quarta Gamma all'interno di Filiera Italia afferma Luigi Scordamaglia rappresenta il primo vero progetto di aggregazione strutturata del settore e coinvolge operatori che rappresentano oltre il 50% della produzione italiana sia di materie prime destinate alle insalate in busta sia del prodotto finito. Dopo avere acceso i riflettori sulle criticità strutturali della IV Gamma italiana e sulla necessità di un cambio di paradigma, l'appuntamento di domani a Tuttofood rappresenta un ulteriore passaggio strategico di questo percorso di sistema".

"Siamo particolarmente felici che Tuttofood rappresenti l'occasione per lanciare un messaggio chiaro alla filiera dichiara Antonio Cellie, AD Fiere di Parma . La IV Gamma non è soltanto una categoria merceologica, ma una vera infrastruttura del tempo contemporaneo, essenziale per i consumatori e di grande valore per il retail. Per continuare a esserlo deve superare il loop competitivo e costruire una nuova governance di filiera basata su qualità, efficienza e comunicazione".

Il workshop si inserisce in un evento di respiro europeo dedicato alla presentazione della ricerca dell'Osservatorio FrePRE Fresh & Produce Retail Europe, sviluppato da Tuttofood con Agroter e Toluna, su 9 Paesi europei: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Ungheria.

La ricerca conferma come frutta e verdura, soprattutto quando ricche di servizi, rappresentino uno degli elementi decisivi nella scelta del punto vendita. Tra i fattori principali emergono la posizione strategica del reparto all'ingresso dei negozi, il valore salutistico dei prodotti e la complessità gestionale che richiede elevati standard di cura e attenzione.

Durante il workshop saranno inoltre presentate le migliori pratiche europee e assegnato

il primo Fresh & Produce Retail Award, riconoscimento dedicato alle insegne europee più apprezzate dai clienti nella gestione dei freschi. A seguire, presentazione dell'Osservatorio Fresh & Produce Retail Europe.

VB