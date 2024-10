Addio ad Antonio Skármeta, il poeta cileno autore de "Il postino di Neruda"

È scomparso all'età di 83 anni il poeta cileno Antonio Skármeta, autore tra l'altro dell'opera Il postino di Neruda (Garzanti) portato poi sullo schermo nel 1994 da Massimo Troisi e Maria Grazia Cucinotta. A darne l'annuncio è stata l'Università di Santiago del Cile, istituzione in cui era professore emerito. Skármeta fu anche ambasciatore del Cile in Germania dal 2000 al 2003.

Chi era lo scrittore

Nato a Antofagasta il 7 novembre 1940, era figlio di immigrati croati originari dell'Isola di Brazza. In seguito al colpo di stato del 1973 contro il presidente Salvador Allende, Skármeta lasciò gli studi di lettere e filosofia in Cile per terminarli poi in America alla Columbia University di New York, dove iniziò a lavorare come traduttore degli scritti di grandi autori come Francis Scott Fitzgerald e Jack Kerouac.

In seguitò si trasferì a Berlino dove insegnò sceneggiatura all'Accademia di cinema e televisione. Nel suo periodo tedesco pubblicò, nel 1975, il primo romanzo: Sognai la neve bruciare. La fama internazionale arrivò però con Ardiente paciencia del 1985, più noto con il nome de: El cartero de Neruda (Il Postino di Neruda).

La sua produzione letteraria

Tornato in Cile cominciò a lavorare per il cinema e la televisione, senza mai abbandonare l'amore per la scrittura. Prolifica fu la produzione di quel periodo: Le nozze del poeta del 1999, a La bambina e il trombone del 2001, ed ancora Il ballo della Vittoria, che gli valse il Premio internazionale Ennio Flaiano e il Premio Planeta in Spagna. Altri titoli da ricordare sono Un padre da film del 2010 e I giorni dell'arcobaleno del 2011.

I numerosi premi

Tanti sono stati i premi ricevuti per il suo grande lavoro letterario, tra i più importanti il Prix Médicis in Francia, il Goethe in Germania, e il Grinzane Cavour in Italia, fino al Premio Nazionale di Letteratura del Cile alla carriera nel 2014.

Dal suo libro il film italiano premio Oscar

Da uno dei suoi libri più famosi, Il Postino di Neruda, venne tratto poi il film interpretato da Massimo Troisi che ottenne un grande successo in tutto il mondo. In Italia divenne il nono film per incassi nella stagione 1994-1995. La pellicola incassò all'epoca 80 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ottenne anche

: miglior film, miglior attore protagonista, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior colonna sonora drammatica. Ottenne la prestigiosa statuetta nell’ultima categoria.