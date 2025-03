Arriva il primo manuale di giornalismo investigativo scritto da Alessandro Politi

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Ordine Nazionale dei Giornalisti, per decisione del presidente, Carlo Bartoli, e la Fondazione sul Giornalismo “Paolo Murialdi”, hanno annunciato la pubblicazione del primo manuale di giornalismo investigativo e d’inchiesta, redatto dal giornalista Alessandro Politi.

Di cosa si tratta

Frutto di anni di esperienza sul campo e di attività accademica, è stato realizzato con la collaborazione di decine di illustri giornalisti e inviati che Politi ha ospitato nel suo percorso accademico di insegnamento. Il contributo di esperti legali, tra cui gli avvocati Stefano Longhini e Stefano Toniolo, ha arricchito l’opera, fornendo strumenti per affrontare le sfide legali del giornalismo investigativo.

La pubblicazione è destinata a futuri giornalisti investigativi, a professionisti desiderosi di ampliare le proprie competenze e a studenti delle scuole di giornalismo.

Chi è Alessandro Politi

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano e direttore del laboratorio di giornalismo investigativo, vanta una consolidata esperienza come inviato per RAI, Mediaset e diverse testate nazionali. Il suo impegno didattico si estende anche ai corsi di formazione continua organizzati dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Per IlGiornale cura una rubrica sui più noti fatti di cronaca nera del nostro Paese.

Dove trovare il manuale

Il manuale è disponibile in formato digitale e può essere scaricato gratuitamente

dall’home page del sito e da quello della Fondazione Murialdi, che si dedica alla raccolta e alla diffusione della documentazione sulla storia del giornalismo italiano, promuovendo studi e ricerche nel settore.