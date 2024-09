Buchmesse, ecco il programma con 91 autori

Ascolta ora 00:00 00:00

I giochi, cioè i programmi, sono fatti. E, dopo tanto rumore, si può dire subito che alla Buchmesse, Ospite d'onore l'Italia (dopo 36 anni), edizione numero 76, in programma a Francoforte dal 16 al 20 ottobre, ci saranno novantuno scrittori e scrittrici; e, se il rumore non è stato fatto per nulla, diciamo che è stato fatto... per sei. Effettivamente alcuni degli scrittori che si erano «ribellati» per la (presunta) esclusione di Roberto Saviano non ci saranno: Sandro Veronesi, Franco Buffoni, Emanuele Trevi e Francesco Piccolo. Oltre a Paolo Giordano e Antonio Scurati, che si erano già sfilati. Assente poi Marcello Veneziani: «Non è per protesta, è una semplice scelta personale. Non faccio parte di nessun collettivo di protestatari. Sembrano quasi le convocazioni della Nazionale, non mi sembra il caso». Quanto a Saviano stesso, ha accettato l'invito di un editore tedesco; quindi ci sarà, ma non nel programma italiano, che è stato svelato ieri. E quindi, ecco che cosa accadrà al Padiglione di Italia Ospite d'Onore, firmato dall'architetto Stefano Boeri: i novantuno autori si confronteranno con i colleghi tedeschi nei cinquanta eventi del «programma letterario» (curato dall'Associazione italiana editori con il coordinamento del Commissario straordinario del governo Mauro Mazza); 19 «testimoni del tempo» saranno protagonisti di undici dibattiti sull'attualità; il «programma professionale» vedrà 21 appuntamenti internazionali (Stand collettivo italiano, Padiglione 5.0).

Fra gli eventi: inaugurazione il 16 ottobre, con Susanna Tamaro e Stefano Zecchi («La bellezza delle parole»); a seguire, spiritualità e scienza con il teologo Luigi Maria Epicoco e il fisico Carlo Rovelli.

E poi: il cinema italiano con Pupi Avati, il giallo con l'omaggio a Camilleri, un miniciclo su tempo e parole con Claudio Magris, Alessandro Baricco e Dacia Maraini, la vincitrice dello Strega Donatella Di Pietrantonio, la Sicilia dei Florio di Stefania Auci, l'editoria di Antonio Franchini, la poesia di Giuseppe Conte , le donne di Annalena Benini e Melania Mazzucco, Il piacere (che fu pubblicato da D'Annunzio 125 anni fa) raccontato da Giordano Bruno Guerri e Giuseppe Culicchia, l'Odissea raccontata da Alessandro D'Avenia, le illustrazioni di Igort e Milo Manara, incroci e dialoghi fra Italia e Germania, autori per ragazzi...