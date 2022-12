Carolina Benvenga, la babysitter più amata della tv, racconta le emozioni ai più piccoli

Carolina Benvenga, chi ha bambini piccoli riconoscerà subito il suo coinvolgente sorriso e spesso l’avrà, televisivamente, usata come una sorta di tata; una Mary Poppins che incanta i piccoli che la considerano quasi una di famiglia. Carolina, volto noto di Rai Yoyo, dopo Il sogno di Simone è nuovamente in libreria con un delizioso libro Il girotondo delle stagioni (Electa Kids) con cui accompagna, sia grandi che piccoli, a riscoprire le proprie emozioni. Un viaggio, fatto di filastrocche e storie, attraverso il racconto delle quattro stagioni e delle loro peculiarità, per spiegare le diversità e anche l’ecosotenibilità. 800 milioni di visualizzazioni, 112 mila follower su Facebook, 124 mila su Instagram e 706 su YouTube sono i numeri impressionanti del suo successo. E dopo le filastrocche e la tv, sarà protagonista anche anche a teatro in uno spettacolo già sold out: Un Natale favoloso… a Teatro. L’abbiamo incontrata.

Ha iniziato a lavorare a 8 anni, è una cantante, conduttrice, ha scritto programmi tv ed è anche scrittrice. Quale di questi aspetti del suo lavoro ama di più?

"Sono principalmente un’attrice e una conduttrice, i ruoli in cui sono maggiormente a mio agio. La scrittura, sia delle canzoni che dei libri, è un mondo al quale mi sono affacciata da poco rispetto al resto del mio percorso; ma che mi entusiasma sempre di più. Un modo diverso di comunicare ai miei bambini tutto quello che vorrei insegnargli".

Lei è giovanissima, quale approccio ha usato per scrivere questo libro?

"Il gioco e la fantasia accompagnano ogni mio lavoro. I bambini devono poter sognare sempre insieme a me, anche quando, come nel caso del libro, vorrei insegnargli qualcosa di più profondo".

Il libro racconta il suo incontro con le quattro stagioni, a parte lo scopo ludico, quale insegnamento ha voluto dare?

"La delicatezza delle emozioni. Le stagioni sono dei bambini in questo libro, con caratteristiche e personalità diverse e uniche, anche se ugualmente meravigliose. La delicatezza di trattare la diversità insegnando ad apprezzare le peculiarità del singolo, e allo stesso tempo spronare i bambini ad imparare a conoscere e ad amare la natura, sono le cose che spero arrivino maggiormente ai miei lettori".

Sarà la protagonista di "Un Natale favoloso... a teatro", cosa succederà sul palco?

"Per scoprirlo vi aspetto dall’8 dicembre all’8 gennaio nei più bei teatri italiani, per il resto posso dirvi che i bambini balleranno, canteranno, e si divertiranno immergendosi in una piccola fiaba natalizia".

Come si sente ad essere un idolo per i più piccoli?

"Onorata e attenta, è una grande responsabilità e me la prendo al 100% garantendo solo prodotti creati apposta per i miei bimbi e le loro famiglie".