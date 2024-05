"Casa Papanice", la storia della dimora simbolo del postmodernismo

Verrà presentato il 24 maggio nella sede Rai di Bari il libro su Casa Papanice (edito da Amazon) - scritto da Edmondo Papanice - la struttura simbolo del postmodernismo italiano, fonte di ispirazione per architetti, intellettuali, registi ed esponenti della cultura.

La storia della dimora

Venne progettata dall'architetto Paolo Portoghesi, su commissione di Pasquale Papanice, uno dei primi imprenditori di Taranto degli anni '60. " Ogni casa ha tante porte, ogni porta aperta racconta una storia, ogni storia appartiene a una vita. Questo libro racconta la storia di una delle dimore più iconiche del nostro tempo, gioiello del patrimonio architettonico artistico e culturale italiano ", spiega l'autore Edmondo Papanice parlando del volume che ripercorre tutta la storia della casa romana appartenuta a suo nonno.

Storie di vita, visione ed arte

Nel volume presenti aneddoti e racconti inediti, come l'incontro avvenuto per caso a Roma durante la costruzione dell'edificio, tra il padre di Edmondo Papanice e il monsignore libanese Edmond Farhat che divenne poi uno dei più importanti diplomatici della Santa Sede. Un'amicizia la loro, che porterà al capovolgimento delle sorti dell'autore.

O ancora , la visita inaspettata del regista Federico Fellini che chiese all'imprenditore tarantino il permesso di poter ammirare quella dimora di grande ispirazione per tutti. Il regista stesso dopo averla visitata e ammirata, disse che quegli ambienti racchiudevano l'essenza del suo cinema. Non a caso pochi giorni dopo quell'incontro addirittura i giornali giapponesi scrissero: " Dopo la Dolce Vita, Roma fa sognare ancora una volta con Casa Papanice ".

Ispirazione per molti

Tanti furono gli artisti che vennero ispirati da questa casa, a cominciare da Ettore Scola nel film: Dramma della gelosia tutti i particolari in cronaca, con Marcello Mastroianni, che la definì " Il Futuro di Roma ", o Monica Vitti che di lei disse: " Un omaggio alla natura e alla musica ". Ma anche Sergio Martino volle girare al suo interno il film giallo: Lo strano vizio della signora Wardh, con Edwige Fenech e ancora uno straordinario omaggio arrivò dal regista Quentin Tarantino in Kill Bill 2, che grazie alla sua distribuzione, la fece conoscere in tutto il mondo.

La battaglia di Edmondo Papanice

Dopo 50 anni dalla sua realizzazione ora è proprio Edmondo Papanice che sta portando avanti da tempo una personale battaglia per fare in modo che la casa possa tornare a risplendere con la sua magnifica architettura originale. Il libro, con il patrocinio Rai , sarà presentato presso la sede RAI della Puglia alle ore 17.00. L'evento si aprirà con un omaggio all'architetto Paolo Portoghesi in occasione del primo anniversario dalla sua morte. All’incontro l’autore Edmondo Papanice dialogherà con il giornalista Caporedattore RAI TGR Puglia Giancarlo Fiume.

L’evento è promosso dall’associazione HALP-APS.