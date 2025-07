L'Ultimo vagone, il thriller che "ghiaccia" l'estate

Una madre è in metropolitana, all’ora di punta, con le sue due bambine. Il treno arriva. Le piccole salgono. Lei no. Le porte si chiudono, il treno riparte. Corre alla fermata successiva, sperando che qualcuno abbia notato le bambine e se ne sia preso cura. Quando arriva, però, le restituiscono solo la più piccola. Della figlia maggiore, di sei anni, nessuna traccia.

La paura che corre sui binari della metropolitana

Questo è l’inizio de L'Ultimo vagone, il nuovo thriller psicologico firmato da Andrea Mara, bestseller n. 1 del Sunday Times e pubblicato in Italia da Piemme. Una storia che cattura fin da subito, con una tensione che cresce costantemente e una paura che si insinua in profondità. È un romanzo che parla di terrore reale, concreto, di quello che potrebbe accadere in qualsiasi momento a chiunque. Il peggior incubo di ogni genitore.

Il racconto si muove tra mistero e suspense, in una corsa contro il tempo dove nulla è davvero come appare. Tutti i personaggi che circondano la protagonista sembrano nascondere qualcosa, e il sospetto diventa parte integrante del percorso di lettura. Ogni indizio apre nuove domande, ogni risposta sembra solo allontanare la verità. E quella verità, man mano che emerge, si rivela molto più scomoda e disturbante di quanto si potesse immaginare.

L’ambientazione

Gioca un ruolo fondamentale: la metropolitana non è solo un luogo, ma un vero e proprio personaggio. Con i suoi corridoi freddi, le luci artificiali, i treni che passano senza sosta e la folla anonima, diventa il simbolo perfetto della perdita e della confusione. È in questo spazio sospeso che la protagonista si muove, spinta dal bisogno disperato di ritrovare la figlia e affrontare il senso di colpa, l’angoscia e l’impotenza.

Lo stile narrativo di Andrea Mara è diretto, fluido, costruito su capitoli brevi e un ritmo serrato, che mantiene costante l’attenzione del lettore. La tensione emotiva è sempre palpabile, e i colpi di scena si susseguono senza mai risultare forzati. La protagonista è ritratta in modo autentico e credibile: non è un’eroina, ma una madre normale, travolta da una situazione estrema. Proprio questa normalità la rende forte, umana e vicina al lettore.

Un thriller intenso

L'Ultimo vagone è in definitiva un thriller intenso, moderno e coinvolgente, che riesce a combinare una trama avvincente con un’ottima costruzione psicologica. È il tipo di libro che si legge tutto d’un fiato, e che lascia una traccia anche dopo l’ultima pagina. Un romanzo perfetto per chi ama i thriller psicologici ambientati nel quotidiano, dove la paura non è fatta di mostri o serial killer, ma di silenzi, di sguardi sfuggenti e di ciò che può succedere in un attimo di distrazione. Dopo aver letto questo libro, sarà difficile guardare la metropolitana con gli stessi occhi.

Chi è l’autrice

Andrea Mara è una scrittrice irlandese specializzata in thriller psicologici, diventata negli ultimi anni una delle autrici più seguite del genere. Vive a Dublino, dove lavora anche come giornalista freelance e blogger. I suoi romanzi sono stati tradotti in diverse lingue e hanno riscosso un grande successo internazionale.

Con Ultimo vagone (titolo originale: No One Saw a Thing), ha conquistato il pubblico britannico, arrivando al n. 1 della classifica del. Il suo stile è apprezzato per la capacità di intrecciare suspense e introspezione, rendendo ogni storia avvincente ma anche profondamente umana.