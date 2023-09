"Me ne frego...". Volano le vendite del libro di Vannacci

Quello che il generale Roberto Vannacci ha scritto nel suo libro "Il mondo al contrario" continua a ribadirlo in ogni occasione in cui viene invitato a parlarne. È abituato a stare sotto il "fuoco nemico", non teme le critiche ed è convinto di quanto ha scritto nel volume e quando viene interpellato sul tema ribadisce le sue idee. Non ha la pretesa di farle passare come verità assoluta ma ci crede. Così le ha ribadite anche durante un'intervista rilasciata a La Zanzara, il programma radiofonico di Radio24 condotto da Giuseppe Cruciani con David Parenzo.

Di critiche al generale ne sono piovute tante addosso e non solo per il modo in cui ha trattato il tema della comunità Lgbtq nel suo mondo al contrario. Questo è servito anche come volano per promuovere il libro, che oggi è un vero caso editoriale. Le stime parlano di circa 10mila copie vendute al giorno, numeri straordinari per il mercato dell'editoria, che non possono che compiacere il generale. " Le critiche hanno fatto la fortuna del libro, ho venduto i diritti all’estero e verrà tradotto in più lingue. Gli attacchi? Alla fine me ne frego, espressione che mi è molto cara ma non è fascista... ", ha detto il generale colloquiando con i conduttori de La Zanzara.

Tra i temi affrontati c'è quello dello strapotere della comunità Lgbtq, così come è stato trattato anche nel libro. Nel capitolo dedicato, lo stesso generale spiega di aver avuto qualche remora inizialmente nell'inserire un capitolo dedicato a questo tema, ma che poi si è convinto a farlo con la volontà di spiegare quale sia il suo punto di vista. " Se tocchi il mondo Lgbtq vieni messo al muro, fucilato e definito omofobo. L’obiettivo è farmi passare come un malato mentale, come il mostro di Firenze ", ha detto il graduato dell'esercito, che poi si è chiesto: " Perché l’omosessualità deve entrare nelle case ad ogni ora del giorno e della notte? ".