Milanesiana, la nuova edizione e l'atteso ritorno di Vittorio Sgarbi

Torna la Milanesiana e per questa sua 26esima edizione la rassegna, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, celebra fin dal titolo l’Intelligenza Anima del mondo e virtù da coltivare si allarga ad altre 18 città, oltre a Milano. Da questo sabato pasquale fino al 28 luglio, 64 gli appuntamenti che uniscono letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto con ospiti italiani e internazionali. E, soprattutto, un grande e atteso ritorno: Vittorio Sgarbi.



Il critico d’arte inaugurerà alla Galleria Ceribelli di Bergamo (30 giugno, ore 12) la personale dell’artista viareggino Giuseppe Biasi, da lui molto amato, sarà poi alla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno per la mostra di Maurizio Bottoni “Il pensiero svelato nell’anatomia della natura” per celebrare uno degli artisti figurativi più apprezzati nel panorama europeo. La sera, alle 21, al Teatro Ventidio Basso, Sgarbi presenta la sua “Natività” (La Nave di Teseo), con un omaggio a Robert Schumann che vede al pianoforte Ramin Bahrami. Il 10 luglio (ore 21) in piazza San Francesco, a Ravenna, Sgarbi parlerà di “Arte e Fascismo”, a seguire un concerto degli Extraliscio Mirco Mariani e Mirko Casadei.



Infine, il 25 luglio (ore 20.30, piazza del Kuerc) nell’incontro sul tema “L’intelligenza della montagna.

Una breve lunga notte” (dialogo tra Damiano Cunego e Gianni Bugno, moderato da Tiziano Marino), Vittorio Sgarbi terrà una lectio su “La montagna nell’arte”; cuiseguirà “Appunti partigiani”, il concerto dei Modena City Ramblers.