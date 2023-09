È morto Gianni Vattimo: il filosofo del "pensiero debole" aveva 87 anni

Articolo in aggiornamento...

Era un grande pensatore antidogmatico anche se nella vita si considerava allo stesso tempo comunista e cattolico. A Gianni Vattimo, morto martedì 19 settembre all’età di 87 anni, va riconosciuta la grande coerenza nel criticare ogni costruzione metafisica, conosciuta comunemente come "pensiero debole". dal titolo di una famosa raccolta di saggi da lui curata con Pier Aldo Rovatti nel 1983. Era ricoverato all'ospedale di Rivoli in provincia di Torino e a dare l'annuncio era stato il compagno degli ultimi anni di vita Simone Caminada, che pochi giorni fa aveva "denunciato" il peggiorare delle stato di salute del filoso.

Era considerato tra i più noti filosofi italiani e trai massimi esponenti della filosofia ermeneutica (ovvero: "l’arte della spiegazione, del chiarimento, della traduzione". L'ermeneutica è il sistema che analizza testi letterari, pedagogici, giuridici, storici e ne fornisce il significato, nel senso più profondo, ndr) a livello mondiale, tradotto in varie lingue, studioso e originale prosecutore del pensiero di Martin Heidegger, Vattimo ha teorizzato l'abbandono delle pretese di fondazione della metafisica e la relativizzazione di ogni prospettiva filosofica, diventando così il maestro del "pensiero debole" a livello internazionale.

La carriera iniziata in Rai

Nato a Torino il 4 gennaio 1936, come come Gianteresio detto Gianni, Vattimo era figlio di un carabiniere calabrese di stanza a Torino, che era morto di polmonite quando il piccolo Cresciuto in condizioni disagiate, aveva sempre rivendicato le sue origini proletarie: oltre alla scuola, frequentata sempre con ottimo profitto. Giovane militante nell'Azione Cattolica - Appena diciottenne era divenuto delegato diocesano degli studenti dell’Azione cattolica, dalla quale però era stato presto espulso per le sue posizioni critiche verso l’autorità ecclesiastica - alla sua formazione aveva contribuito l’ambiente dell’oratorio, dove si era presto messo in luce.

È stato allievo di Luigi Pareyson, assieme a Umberto Eco con cui ha condiviso amicizia e interessi, laureandosi in filosofia nel 1959 all'Università di Torino. Proprio insieme a Eco fu anche tra i pionieri della televisione italiana: nel 1954 insieme parteciparono e vinsero un concorso della Rai per l'assunzione di nuovi funzionari. Rimase in Rai solo per pochi anni, dando invece seguito alla sua guida di pensiero, per specializzarsi negli anni Sessanta all'Università di Heidelberg con Hans Georg Gadamer e Karl Löwith. Nel 1964 divenne docente nell'Università di Torino, prima come professore di estetica, poi (dal 1982) come professore di filosofia teoretica.

Nel 1963 era uscito il suo libro Essere, storia e linguaggio in Heidegger (Marietti, 1963), che già indicava una linea di ricerca dai tratti originali. Studioso della filosofia ermeneutica contemporanea, ne ha indagato i presupposti storici e sviluppato le implicazioni teoretiche, dedicando le proprie ricerche a Friedrich Schleiermacher, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger e Gadamer, del quale ha curato l'edizione italiana di Verità e metodo (1972).

Il pensiero e le sue passioni che lo hanno portato lontano

Vattimo è stato anche un visiting professor negli Stati Uniti, oltre a tenere seminari in diversi atenei nel mondo dove agli studenti spiegava il suo pensiero critico. È stato inoltre direttore della Rivista di Estetica, membro di comitati scientifici di varie riviste italiane e straniere, socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino, nonché editorialista per i quotidiani La Stampa e La Repubblica e per il settimanale L'Espresso.