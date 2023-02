L'illustratore Quentin Blake ha 90 anni: li festeggia con "Il signor Filkins"

Testa calva sopra, capelli lunghi e grigio-bianchi sotto, barba lunga, occhiali e un corpo piuttosto magro. Il signor Filkins sta già facendo divertire tanti bimbi attraverso una meravigliosa avventura firmata Quentin Blake, uno degli illustratori più amati dai bambini di tutto il mondo. I due hanno una caratteristica in comune: hanno entrambi novant'anni.



"Il signor Filkins nel deserto" (novembre 2022) è una nuova uscita della casa editrice Camelozampa. Scritto e illustrato da Quentin Blake, il libro è tradotto da Luigi Berio, artista e designer tra i maggiori conoscitori di Quentin Blake.



Sir Quentin Blake è stato nominato Baronetto dalla regina Elisabetta II per meriti artistici. Nato nel 1932, ha compiuto novant'anni lo scorso dicembre e vanta ben settant'anni di carriera. In questo nuovo libro per i più piccoli il protagonista, che oggi ha la stessa età dell'autore, fa sorridere e riflettere piccoli e grandi lettori.



Nel corso della sua carriera Quentin Blake ha illustrato più di 300 libri, vincendo numerosi premi, come il Bologna Ragazzi Award e nel 2002 l'Hans Christian Andersen Award, il più grande riconoscimento internazionale nell'ambito della letteratura per l’infanzia. Inoltre, nel 1999 è stato il primo Children’s Laureate al mondo.



Tante le collaborazioni di questo famoso disegnatore, illustratore e scrittore britannico. Forse la più nota è quella con Roald Dahl, padre letterario di "La fabbrica di cioccolato", "Matilda", "Le streghe" e molte altre meravigliose storie per i più piccoli. Blake ha dato un volto su carta a tanti personaggi di Dahl che sono rimasti nel cuore di grandi e piccini. In Italia, Blake è illustratore dei libri Bianca Pitzorno.



La casa editrice Camelozampa ha pubblicato i suoi albi "La casa invernale dell’orso" e "Il picnic acquatico dell’orso", scritti da John Yeoman. A questi sono seguiti i capolavori "Zagazoo", scritto da Blake e vincitore del Premio Andersen 2017 come miglior albo illustrato, e il suo unico silent book "Clown", che ha vinto il Premio Andersen 2019 come miglior libro senza parole. Senza contare altri splendidi lavori illustrati da Quentin Blake, quali "L'erbaccia", che lo vede anche autore, "L’ultimo regalo di Babbo Natale", scritto da Marie-Aude e Elvire Murail, e "Piume in libertà", scritto da John Yeoman.





Stampato su carta ecologica, racconta, come annuncia il titolo, l'del signor Filkins attraverso un insidioso deserto, popolato da strane creature. Questo anziano signore decide di partire per andare a festeggiare il suo novantesimo compleanno con i propri cari. Ad attenderlo, però, non c'è solo la sua famiglia. Comincia così questa avventura dal delicato umorismo, con un protagonista novantenne che mostra lo spirito di un bambino, calma, coraggio e uno sguardo saggio sulla vita. Attraverso questa storia si riconosce il valore della vita in ogni sua forma.Senza pernsarci due volte, Filkins parte, zaino in spalla con dentro pochiNonostante il fatto che ci sia un deserto da attraversare, questo determinato protagonista non si scoraggia e affronta ogni pericolo. Con sé porta qualcosa di magico e meraviglioso, una cosa che troppo spesso diamo per scontata.Ilimpreciso di Quentin Blake, i suoi disegni che sembrano schizzi, il colore che deborda con garbo oppure non arriva a coprire tutto il disegno, sono la firma di Blake. Il disegno e il colore camminano insieme ma non fanno gli stessi passi. Il suo è un mondo magico in cui l'imprecisione diventa perfezione. A tradurre l'avventura del signor Filkins in italiano è, designer e autore di film d’animazione. Berio ha ricevuto il Premio Soligatto 2013 per la sua traduzione di "Lavandaie scatenate", nato dal lavoro del duo John Yeoman e Quentin Blake. Per Camelozampa ha tradotto anche "Piume in libertà".Berio ha inoltre curato la regia del cartone animato, frutto di una decennale collaborazione con Blake. Il cartone animato è stato trasmesso la sera di Natale del 2020 sul canale britannico Channel4. La voce narrante della storia è quella dell'attrice Helena Bonham Carter, che tra i ruoli interpretati annovera anche quello della signora Bucket nel film "La fabbrica di cioccolato" (2005). "Clown" è stato poi trasmesso su Rai YoYo in occasione del Natale 2021.Non resta che immergersi in questa incredibile avventura di uncon tanta voglia di vivere, rischiare e festeggiare il suo compleanno. Gli anziani, spesso nonni, sono una vera ricchezza per chi li sa ascoltare. Da loro si può sempre imparare qualcosa quando raccontano la loro vita e le loro esperienze. Vediamo cosa insegnerà ai piccoli e grandi lettori il signor Filkins.