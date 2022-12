Il regalo perfetto: un libro sul Natale per "sopravvivere" alle Feste

Natale, tempo di regali da sfogliare a tema natalizio. Regalare un libro è come regalare un viaggio in posti nuovi, attraverso storie che proiettano il lettore in una vita parallela. Nei pochi giorni che precedono il Natale, la corsa ai regali tiene impegnate tante persone e un libro può riverlarsi una buona idea regalo. Soprattutto se è legato al Natale. I libri con riferimenti al Natale sono tantissimi e altri se ne aggiungono ogni anno. Basta conoscere i gusti del destinatario e il gioco è fatto.

Un classico natalizio da donare nel periodo più luccicante dell'anno è "Canto di Natale" (Neri Pozza, 2022) di Charles Dickens, il più famoso tra i racconti natalizi scritti dal celebre autore. "I racconti di Natale" di Charles Dickens (Rizzoli, 2018) comprendono invece, oltre al celeberrimo "Canto di Natale", anche "Le campane", "Il grillo del focolare", "La lotta per la vita" e "Lo stregato e il patto col fantasma". Un altro classico di Natale resta lo "Schiaccianoci e il re dei topi" di E.T.A. Hoffmann (Rizzoli, 2022).



Tanti gli autori di opere indelebili nate nel passato che si sono ispirati al Natale, a cominciare da J.R.R. Tolkien, padre letterario della saga "Il signore degli anelli", con "Lettere da Babbo Natale" (Bompiani, 2022). Frank L. Baum, famoso per aver dato vita a "Il mago di Oz", ha lasciato ai posteri "Vita e avventure di Babbo Natale" (Rizzoli, 2021). Per non parlare di Luisa May Alcott, il cui nome è legato al classico senza tempo "Piccole donne", che annovera tra le sue creazioni di carta anche "I racconti di Natale" (Garzanti, 2016). E ancora "Ricordo di Natale" (Donzelli, 2022), il racconto natalizio autobiografico di Truman Capote, autore di "Colazione da Tiffany". Senza contare la raccolta "Racconti di Natale" (Elliot, 2022), uno scrigno che racchiude il contributo di autori vari come Dickens, Lucy Maud Montgomery (che ha creato il personaggio di Anna dai capelli rossi) e Harriet Beecher Stowe (autrice di "La capanna dello zio Tom").



Per coloro che invece sono "allergici" alle consuetudini natalizie c'è "Che palle il Natale!" (Sperling & Kupfer, 2017) di Rossella Calabrò. John Grisham ha messo nero su bianco la voglia di alcuni di fuggire da ghirlande, alberi di Natale, regali e "a te e famiglia" con "Fuga dal Natale" (Mondadori, 2005). Il libro è diventato poi l'omonimo film diretto da Joe Roth e interpretato da Tim Allen e Jamie Lee Curtis.



Per contro, sono numerosi i romanzi d'amore ambientati nel periodo natalizio. Per gli inguaribili romantici che amano il Natale sono usciti quest'anno "Un amore sulla neve" (Newton Compton Editori) di Anna Premoli e "Fuga di Natale" (HarperCollins) di Sarah Morgan. Inoltre, per i romantici e amanti degli animali una soluzione regalo può essere "Il gatto del bianco Natale" (Newton Compton Editori, 2020) di Florence McNicoll.



I lettori di gialli e thriller hanno una vasta scelta di romanzi ambientati proprio nel periodo natalizio. Un classico è "Il Natale di Poirot" (Mondadori, 2017) di Agatha Christie. Anche Arthur Conan Doyle non ha resistito al periodo più magico dell'anno e Rizzoli propone la raccolta di racconti "Sherlock Holmes e il mistero dell'oca di Natale" (2022). Dello stesso autore Editrice Morcelliana ha creato la raccolta "Un Natale eccitante e altri racconti" (2022) a cura di Franco Lonati.



Restando in tema di racconti gialli, dopo "Il grande libro dei gialli di Natale 1" (Mondadori 2020), è uscito quest'anno "Il grande libro dei gialli di Natale 2". Ulteriori idee regalo possono essere le raccolte edite da Sellerio "Regalo di Natale" (2022) e "Un Natale in giallo" (2011), e le storie proposte da Newton Compton con "Giallo Natale" (2013), per un Natale a tinte gialle e nere.



Per il binomio Natale-thriller, dall'autore del best seller "Il killer di Natale" (Newton Compton, 2021), Alex Pine, arriva "Omicidio di Natale" (Newton Compton, 2022). Sempre nel periodo natalizio si svolge il thriller "Quando arriva il Natale" (Leone Editore, 2022) di Andrew Klavan.



Per gli amanti del brivido e del soprannaturale una buona scelta potrebbe essere la raccolta "Natale con i fantasmi" (Neri Pozza, 2021 e 2022), che colleziona i racconti di alcuni dei più grandi scrittori contemporanei.



Quanti, invece, vorrebbero sapere da dove venga la figura di Babbo Natale? Rispondono a questa domanda "La vera storia di Babbo Natale" (Raffaello Cortina Editore, 2011) di Alfio e Michele Maggiolini, e l'omonimo "La vera storia di Babbo Natale" (Edizioni L'Età dell'Acquario, 2015) di Arnaud d'Apremont.



Un'altra domanda legata a questo periodo dell'anno potrebbe essere: perché si fa il presepe? La risposta da mettere sotto l'albero o magari proprio accanto al presepe si trova nel libro "Storia del presepe" (Editori Riuniti, 2015) di Erberto Petoia. Un viaggio per incontrare personaggi, miti e simboli della tradizione.



Chi ama le ricette natalizie e i racconti fra tradizione e magia potrebbe gradire "Il libro del Natale" (Gribaudo, 2022) di Doriana Gelmi. Gli appassionati di cucina potrebbero trovare davanti al camino "Il pranzo di Natale" (Einaudi, 2019) di Antonino Cannavacciuolo. È invece dedicato alle preparazioni da forno tipiche del Natale "Christmas baking" (Guido Tommasi Editore, 2019) di Csaba Dalla Zorza. Ce n'è anche per i vegani, lasciando sotto l'albero "Il mio Natale è vegan!" (Eifis Editore, 2017) di Manuel Marcuccio, con cinque menù per le feste.



Anche l'occhio vuole la sua parte e il pranzo e la cena di Natale devono essere organizzati con stile. Per sbalordire gli ospiti arriva in aiuto dei padroni di casa "La tavola delle feste" (Sandit, 2021) di Fabiola Marchet.



Accanto alla tavola imbandita, troneggia l'albero di Natale. Una guida per addobbarlo nel migliore dei modi è "Decora il tuo Natale" (Peter Edizioni, 2011) di Francesca Peterlini, magari da abbinare a "Natale di stoffa" (Peter Edizioni, 2010) della stessa autrice. Per creare originali composizioni e decorazioni floreali, con uno sguardo rivolto in particolare al periodo natalizio, il regalo giusto può rivelarsi il libro illustrato "Verde Natale" (24 Ore Cultura, 2022) di Mario Nobile.



Natale è sinonimo di famiglia e di giochi di società. Nella notte più magica dell'anno e il 25 dicembre potrebbe tornare utile "Il grande libro dei giochi di Natale" (White Star Edizioni, 2019).



Natale, però, può anche rivelarsi sinonimo di stress. "Natale senza affanno" (Corbaccio, 2020) di Beth Kempton può aiutare a riscoprire l'autentico spirito festivo e cominciare bene il nuovo anno.



Dulcis in fundo, per i più piccoli, "Il maialino di Natale" (Salani, 2021) di J.K. Rowling, scrittrice la cui fama è legata alla saga di Harry Potter. Ai piccoli lettori potrebbe piacere anche "Miracolo nella 34ª strada" di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi (Risfoglia, 2022), libro tratto dall'omonimo film del 1947. Da Matt Haig, autore del bestseller "Un bambino chiamato Natale" (Salani, 2016), è arrivato "Miika, il topolino di Natale" (Salani Editore, 2022). Quest'anno si è aggiunta agli autori per bambini anche la cantante Mariah Carey che, dopo aver regalato al mondo una delle canzoni natalizie più popolari, lancia il libro "La principessa del Natale" (Ape Junior), scritto insieme a Michaela Angela Davis. Altra idea regalo per i piccoli lettori sono "Le più belle storie di Natale di Gianni Rodari" (Einaudi Ragazzi, 2021). Di Astrid Lindgren, madre letteraria di Pippi Calzelunghe, è arrivato "Natale nella stalla" (Il gioco di leggere edizioni, 2022). Una favola di Natale con lieto fine è "Fate i cattivi" (Solferino Young, 2022) di Errico Buonanno. L'autrice di bestseller Lucinda Riley ha scritto invece per i bambini "Grace e l'angelo del Natale" (Giunti, 2022) insieme a Harry Whittaker.



Oltre a fare un bel pacchetto, il libro scelto può essere confezionato, ad esempio, insieme a piccoli oggetti correlati come, ad esempio, una luce per la lettura. Un classico da abbinare a un libro cartaceo resta il segnalibro, magari personalizzato, relizzato a mano o in tema con il libro stesso, magnetico oppure, ovviamente, a tema natalizio.



Infine, in alternativa al libro cartaceo, si potrebbe optare per un e-book reader: pratico, leggero e maneggevole, che può contenere centinaia di libri, magari dedicati al Natale.



Leggere significa viaggiare ad occhi aperti. Emily Dickinson scriveva: "Nessun vascello c'è che come un libro possa portarci in paesi lontani". Per chi riceverà un libro sotto l'albero, il viaggio inizierà a Natale.