Premio Campiello, vince Benedetta Tobagi con "La resistenza delle donne"

Benedetta Tobagi, nota giornalista e scrittrice milanese, ha vinto la 61esima edizione del Premio Campiello con "La resistenza delle donne" (Einaudi). Il libro dà voce a volti e personaggi della storia partigiana " a lungo silenziata " a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi. " Ho voluto scrivere un inedito album di famiglia della Repubblica, in cui sono rimesse al loro posto le pagine strappate, o sminuite: le pagine che vedono protagoniste le donne. Dedico questo premio a tutti coloro che non si girano dall'altre parte e a tutte le donne che resistono ", ha commentato Tobagi visibilmente commossa. Al secondo posto si è classificata Silvia Ballestra con "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu" (Laterza) e al terzo Marta Cai con "Centomilioni" (Einaudi).

I primi cinque classificati al Premio Campiello

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 16 settembre al Gran Teatro La Fenice di Venezia ed è stata trasmessa sia in diretta televisiva su Rai 5 che in streaming dalla piattaforma di Rai Play, con la conduzione di Francesca Fialdini affiancata da Lodo Guenzi, frontaman del gruppo "Lo Stato sociale". Benedetta Tobagi, figlia minore del giornalista Walter Tobagi, ha ricevuto 90 voti sui 288 giunti dalla Giuria Popolare composta da trecento lettori anonimi. La scrittrice Silvia Ballestra, seconda classificata, ha ottenuto invece 80 voti, mentre Marta Cai ne ha ricevuti 57. Al quarto posto Tommaso Pincio con "Diario di un'estate marziana" (Giulio Perrone Editore) con 46 voti e al quinto Filippo Tuena con "In cerca di Pan" (Nottetempo) con 13 voti. Due le schede bianche.

Premio alla Carriera per Edith Bruck