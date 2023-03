Premio Strega 2023, quali sono i 12 titoli in gara e dove trovarli

Mai come quest'anno così tanti libri sono stati inseriti nella lista del Premio Strega 2023, il premio letterario più ambito dagli scrittori italiani. Segno questo che i libri stanno vivendo un nuovo impulso, come potente strumento di sapere e conoscenza, dai benefici inaspettati. Dal primo marzo, termine ultimo per presentare le candidature, erano circa 80 i titoli proposti dagli Amici della domenica, la storica giuria del premio, formata da personalità del mondo della cultura, tra cui scrittori e giornalisti, studiosi, artisti, registi di cinema e teatro.

Il Comitato direttivo dello Strega, composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco (che del comitato è la presidente), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi, Antonio Scurati e Giovanni Solimine, ha scelto i titoli che compongono la dozzina del 2023. La proclamazione degli autori finalisti si terrà mercoledì 7 giugno al Teatro Romano di Benevento, alla presenza dei dodici candidati e del pubblico e il 6 luglio, durante una serata trasmessa in diretta su Rai1, verrà eletto il vincitore.

I libri candidati saranno letti e votati da una giuria composta da 660 aventi diritto. Ai voti degli Amici della domenica si aggiungono quelli espressi da studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura, selezionati dagli Istituti italiani di cultura all’estero, lettori scelti da librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra i quali i circoli istituiti dalle Biblioteche di Roma.

I 12 autori candidati e i finalisti, incontreranno il pubblico in 21 tappe in tutta Italia, di cui come sempre una all’estero presso un Istituto Italiano di Cultura. Nei mesi di aprile e maggio saranno ospiti delle Biblioteche di Roma e il 5 luglio allo Strega Off. Molte le scrittrici i cui libri sono stati presentati alla giuria, tra queste in finale, è arrivata Silvia Ballestra con La Sibilla. Vita di Joyce Lussu, edito da Laterza.

L'elenco dei 12 titoli in gara, e dove trovarli

La Sibilla. Vita di Joyce Lussu, Silvia Ballestra (Laterza), presentato da Giuseppe Antonelli

Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi), presentato da Franco Buffoni

La traversata notturna, Maria Grazia Calandrone (La nave di Teseo), presentato da Elisabetta Rasy

Come d’aria, Ada D’Adamo, (Elliot), presentato da Elena Stancanelli

Ferrovie del Messico, Gian Marco Griffi, (Laurana Editore), presentato da Alessandro Barbero

Le perfezioni,Vincenzo Latronico, (Bompiani), presentato da Simonetta Sciandivasci

Rubare la notte, Romana Petri,(Mondadori), presentato da Teresa Ciabatti

Mi limitavo ad amare te, Rosella Postorino, (Feltrinelli), presentato da Nicola Lagioia

Cassandra a Mogadiscio, Igiaba Scego, (Bompiani), presentato da Jhumpa Lahiri

Il continente bianco, Andrea Tarabbia, (Bollati Boringhieri), presentato da Daria Bignardi

Tornare dal bosco, Maddalena Vaglio Tanet, (Marsilio), presentato da Lia Levi

Una minima infelicità, Carmen Verde, (Neri Pozza), presentato da Leonardo Colombati