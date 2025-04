Premio Strega 2025, annunciata la dozzina dei candidati

Ascolta ora 00:00 00:00

Annunciati stamattina i dodici titoli che parteciperanno al Premio Strega 2015. La presentazione di questa 79a edizione è iniziata con un evento nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, dove Melania G. Mazzucco, presidente del comitato direttivo, ha elencato la dozzina ammessa al Premio, scelta tra le 81 opere proposte dagli Amici della domenica.

I dodici titoli in concorso

• Valerio Aioll con "Portofino blues" (Voland), proposto da Laura Bosio;

• Saba Anglana con "La signora meraviglia" (Sellerio Editore), proposto da Igiaba Scego;

• Andrea Bajani con "L'anniversario" (Feltrinelli), proposto da Emanuele Trevi;

• Elvio Carrieri con "Poveri a noi" (Ventanas), proposto da Valerio Berruti;

• Deborah Gambetta con "Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel" (Ponte alle Grazie), proposto da Claudia Durastanti;

• Wanda Marasco con "Di spalle a questo mondo" (Neri Pozza), proposto da Giulia Ciarapica;

• Renato Martinoni con "Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia" (Manni), proposto da Pietro Gibellini;

• Paolo Nori con "Chiudo la porta e urlo" (Mondadori), proposto da Giuseppe Antonelli;

• Elisabetta Rasy con "Perduto è questo mare" (Rizzoli), proposto da Giorgio Ficara;

• Michele Ruol con "Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia" (TerraRossa), proposto da Walter Veltroni;

• Nadia Terranova con "Quello che so di te" (Guanda), proposto da Salvatore Silvano Nigro;

• Giorgio van Straten con "La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri" (Laterza), proposto da Edoardo Nesi.

Come funziona la votazione

Il Premio Strega sarà assegnato grazie al voto di una giuria di 700 persone, così distribuite: 400 Amici della domenica; 245 votanti dall'estero selezionati da 35 Istituti italiani di cultura nel mondo, che contribuiscono alla formazione della giuria esprimendo ciascuno 7 giurati tra studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura; 25 voti collettivi espressi da scuole, università e circoli di lettura delle biblioteche di Roma; 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria.

I finalisti

La proclamazione dei cinque finalisti si terrà mercoledì 4 giugno al Teatro Romano di Benevento, mentre la serata conclusiva si terrà giovedì 3 luglio come di consueto nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai 3. I libri in gara concorreranno come di consueto alla dodicesima edizione del Premio Strega Giovani e saranno letti e votati da una giuria composta da oltre mille studentesse e studenti provenienti da 105 scuole secondarie superiori in Italia e all'estero. La proclamazione del libro premiato si terrà il 3 giugno nel territorio di Caivano.

Cinquina Premio Strega europeo

È stata annunciata oggi anche la cinquina della dodicesima edizione del Premio Strega Europeo. A proclamare i cinque libri candidati sono stati Claudia Durastanti e Nicola Lagioia. Il premio, offerto dalla Fondazione Bellonci, viene assegnato ogni anno da una giuria composta da 25 scrittrici e scrittori italiani vincitori e finalisti del Premio Strega.

I cinque libri candidati sono:

• Jan Brokken con "La scoperta dell'Olanda, tradotto da Claudia Cozzi (Iperborea), Gouden Ganzenveer (al Salone del Libro giovedì 15 maggio ore 15.45 con Alessandro Zaccuri;

• Mircea Cărtărescu con "Theodoros", tradotto da Bruno Mazzoni (Il Saggiatore), Dublin Literary Award (domenica 18 maggio ore 11.45 con Maurizio Crosetti);

• Terézia Mora con "La metà della vita", tradotto da Daria Biagi (Feltrinelli Gramma), Georg Büchner Preis (sabato 17 maggio ore 12.45 con Helena Janeczek);

• Paul Murray con "Il giorno dell'ape", tradotto da Tommaso Pincio (Einaudi), Irish Book Award (sabato 17 maggio ore 17.00 con Sandro Veronesi);

• Lida Turpeinen con "L'ultima sirena", tradotto da Nicola Rainò (Neri Pozza), Helsingin Sanomat Literature Prize 2023 (venerdì 16 maggio ore 16.00 con Dente).

Gli esclusi

Tra gli esclusi (e non senza qualche polemica) autrici e autori come Gino Castaldo (HarperCollins Italia), Pier Paolo Di Mino (Laurana), Angelo Ferracuti (Mondadori), l’ex ministro della Cultura Dario Franceschini (La Nave di Teseo), Michele Masneri (Adelphi), Raffaele Nigro (La nave di Teseo), Ciriaco Offeddu (Giunti) e Nicoletta Verna (Einaudi Stile Libero).