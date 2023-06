Premio Strega 2023: ecco la cinquina dei finalisti

Si è appena conclusa al Teatro Romano di Benevento la votazione della cinquina dei finalisti per il Premio Strega che ogni anno viene assegnato all’autore di un libro pubblicato in Italia tra il 1°marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso. Proprio nei giorni scorsi, invece, allo scrittore francese Emmanuel Carrère è stato assegnato il Premio Strega Europeo per il suo ultimo libro "V13" (Adelphi) e il Premio Strega Giovani ad Ada D'Adamo per il suo libro "Come d'aria" (Elliot).

Scopriamo insieme chi sono i 5 finalisti.

La cinquina del Premio Strega

Rosella Postorino - Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli) guida la cinquina dei finalisti con 217 voti:

Una storia ambientata in un periodo di guerra, in cui Nada e Omar, due bambini che vivono dall’orfanatrofio la guerra dell’ex Jugoslavia, si ritroveranno in viaggio per l’Italia contro la loro volontà.

Ada d’Adamo - Come d’aria (Elliot) con 199 voti:

Le protagoniste di questa storia che si sviluppa tra passato e presente sono Ada e Daria: una madre ed una figlia. Ada alla soglia dei cinquant’anni scopre di essersi ammalata; Daria, invece, sin dalla nascita avrà un destino segnato da una mancata diagnosi. La scoperta della malattia di Ada diventa l’occasione per raccontare alla figlia la loro storia.

Maria Grazia Calandrone - Dove non mi hai portata. Mia madre, un caso di cronaca (Einaudi) con 183 voti:

In un testo intimo ed autobiografico, la scrittrice racconta la storia dei suoi genitori, Lucia e Giuseppe, che nel 1965 – dopo essere scappati nella Capitale - l’abbandonarono nel parco di Villa Borghese a soli 8 mesi. All’interno di questo libro si esplora la ricerca dei genitori da parte della Calandrone e della loro storia.

Andrea Canobbio - La traversata notturna (La nave di Teseo) con 175 voti:

Con un viaggio nella città dello scrittore, Torino, si racconta la storia d’amore di una coppia italiana del dopoguerra e del loro innamorarsi, sposarsi e vivere prima felici e contenti, e poi infelici e scontenti.

Romana Petri - Rubare la notte (Mondadori) con 167 voti

Con un’autobiografia romanzata, la scrittrice racconta la storia di Antoine Saint-Exupéry – autore del Piccolo Principe – ovvero Tonio da quando è bambino sino al suo amore per il volo. Nel presentarlo allo Strega, Teresa Ciabatti ha scritto: "Romana Petri inventa un nuovo genere di biografia letteraria, tra la ricostruzione esatta alla Emmanuel Carrere (Io sono vivo, voi siete morti) e quella tutta d’immaginazione alla Joyce Carol Oates (Blonde)".

Quando verrà proclamato il vincitore

Il vincitore sarà proclamato giovedì 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Per seguire la premiazione basterà sintonizzarsi, come tutti gli anni, dalle 23 in diretta su Rai3.