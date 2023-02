Pensa, scrivi, vivi. Quando la scrittura è terapia

La scrittura ha un potere benefico per la nostra anima. Attraverso essa scaviamo nel profondo del nostro essere per far emergere parti nascoste che rischiano di rimanere inabissate. Può diventare una complice e una perfetta compagna di vita grazie alla quale affrontare le difficoltà e i momenti bui con i quali ci misuriamo lungo il nostro cammino quotidiano. Con essa è possibile intraprendere un viaggio avventuroso pieno di soprese e imprevisti grazie al quale scoprire lati della nostra personalità che spesso si fa fatica ad riconoscere ed accettare come propri.

“ La storia personale di ciascuno di noi è uno zaino pieno di cose belle e brutte mescolate insieme, il cui peso spesso rallenta il nostro cammino. È importante aprire talvolta lo zaino, per eliminare o mettere da parte le cose brutte che ci sono capitate, quelle di cui ci siamo vergognati, gli errori che abbiamo commesso, il male fatto e ricevuto. È tuttavia meraviglioso scoprire che in quel bagaglio ci sono anche cose buone: le nostre radici, la nostra essenza, la purezza dei primi passi, le nostre battaglie e le nostre vittorie, il fuoco sacro seppellito sotto la cenere della depressione, della rabbia, del rancore, della rassegnazione. È salutare riaccendere quel fuoco e bruciare ciò che non serve più, buttare le zavorre che bloccano la nostra crescita ”: è con questo messaggio che Sonia Scarpante nel suo libro “Pensa Scrivi Vivi” , Terra Santa Edizioni, invita il lettore ad affidarsi alla scrittura come mezzo prezioso per prendersi cura di sé stesso perché il proprio benessere psicologico è di fondamentale importanza per affrontare con una marcia in più la frenesia e il caos che dilaga nella società odierna.

È un regalo che facciamo a noi stessi, quello di concederci del tempo prezioso per metterci “a tu per tu” con il "foglio bianco” e al quale affidare la nostra parte più autentica e pura. Attraverso questo meraviglioso libro, il lettore acquisirà nuove consapevolezze sul proprio mondo interiore e sul potere terapeutico di “mettere nero su bianco” le proprie sensazioni, emozioni, esperienze significative come in una sorta di catarsi. L’autrice con generosità ed empatia ci guida nell’intento di far luce nel nostro vissuto esperenziale in cui si muovono personaggi, esperienze, situazioni che inevitabilmente ci rimandano ad un passato che spesso si rivela difficile da superare.

Sonia Scarpante ci illumina e ci insegna che la scrittura terapeutica crea una sorta di “spartiacque” tra ciò che eravamo e ciò che siamo oggi. L’autrice ci ricorda che per risplendere di Luce Nuova occorre ripartire dalle nostre origini, da quelle radici e da quei nodi che occorre analizzare e sbrogliare e che inevitabilmente parlano di Noi e di quello che siamo oggi. Pensa Scrivi Vivi è un libro ricco di spunti di riflessione e imput creativi che ci esortano a considerare la vita come un continuo divenire nel quale siamo Noi i diretti protagonisti che ogni giorno con coraggio, desiderio e perseveranza lasciamo tracce del nostro cammino che deve essere necessariamente in coerenza con quello che siamo.

Come ci ricorda Sonia, ogni storia personale è unica e speciale e merita di essere raccontata senza pregiudizi, limiti o paure. La parola scritta contribuisce a dare nuovo senso e significato al nostro esistere. Questo è un libro indispensabile per chi affida alla scrittura un ruolo prezioso, per chi non può fare a meno di tracciare segni del proprio cammino su un foglio bianco. Attraverso una scrittura semplice che trasuda ottimismo e vitalità Sonia Scarpante ci fornisce i mezzi, i suggerimenti e i consigli per intraprendere un viaggio esperenziale unico nel mondo delle emozioni più vere e pure e che vale la pena intraprendere per imparare ad osservare il mondo interiore e non solo con occhi nuovi.