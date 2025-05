Scrivere storie al tempo dell’AI

Ascolta ora 00:00 00:00

Lenovo e la Scuola Belleville lanciano un nuovo progetto rivolto agli amanti della scrittura e delle storie: "Scrivere nell’era dell’intelligenza artificiale".Il laboratorio si terrà in presenza a Milano e coinvolgerà dieci autori selezionati per il loro talento e potenziale creativo. A guidarli sarà Francesco D’Isa, scrittore e filosofo, che li accompagnerà nello sviluppo di un proprio testo attraverso l’utilizzo delle tecnologie generative basate sull’IA.

Nuovi approcci nell'era AI

Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare nuovi approcci alla scrittura, sperimentando strumenti innovativi che permettono di integrare l’intelligenza artificiale nel flusso creativo, per rafforzare e amplificare l’efficacia narrativa delle proprie storie. C'è tempo dal 6 giugno al 31 luglio 2025 per candidarsi alla open call, inviando alla Scuola Belleville un racconto originale e inedito che esplori il tema del legame tra intelligenza artificiale e creatività umana. Tutte le informazioni su come partecipare, insieme al regolamento completo dell’iniziativa, sono disponibili sul sito ufficiale di Belleville.

Elemento centrale dell’iniziativa è il nuovo AI PC Yoga Slim 7i Aura Edition, il notebook ideato per soddisfare le esigenze dei creativi e ottimizzare l’esperienza d’uso dell’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Si tratta di un PC Copilot+ certificato Intel Evo Edition, equipaggiato con i più recenti processori Intel Core Ultra, progettato per offrire prestazioni elevate e supportare al meglio flussi di lavoro basati su AI, potenziando produttività e creatività in ogni fase del processo.

Il percorso Lenovo

"Dimostra di essere umano – Scrivere storie al tempo dell’IA" rappresenta un nuovo capitolo nel percorso di Lenovo dedicato all’incontro tra creatività umana e tecnologie intelligenti. L’iniziativa si collega idealmente alla precedente esperienza dell’azienda con la mostra "AI Yoga per Intelligenze Artistiche", realizzata in collaborazione con il MEET Digital Culture Center di Milano. In quell’occasione, dieci artisti italiani hanno esplorato le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa applicata all’arte visiva, avvalendosi dei più recenti AI PC Lenovo per amplificare la loro espressione creativa. Il progetto ha riscosso grande interesse, attirando oltre 300 visitatori in appena due settimane, e confermando il ruolo centrale che l’innovazione tecnologica può giocare nel nutrire e trasformare il processo artistico.

Il workshop e la open call collegata saranno presentati al pubblico nel corso di una lezione aperta con Francesco D’Isa che si terrà online giovedì 5 giugno dalle 18,30 alle 20,00. L’esperienza del laboratorio confluirà infine in un podcast sull’arte del raccontare con Matteo B. Bianchi, scrittore, autore TV, podcaster e direttore editoriale di Accento, con la partecipazione di Massimo Chiriatti, tecnologo e Chief Technology & Innovation Officer di Lenovo in Italia.

Le parole ai protagonisti

"Con questa iniziativa, Lenovo vuole ribadire il legame profondo tra tecnologia e cultura - spiega Pietro Parodi, PR & Communication Leader, Italy & Israel, Lenovo - evidenziando come l’intelligenza artificiale non sia solo uno strumento tecnico, ma una risorsa culturale che può arricchire l’espressione artistica. L’obiettivo è promuovere un uso consapevole e creativo dell’AI, vista non come sostituto, ma come alleato nel processo di creazione. Lenovo si impegna a supportare i creativi nel dialogo con queste nuove tecnologie, favorendo nuove forme espressive e mantenendo centrale la capacità umana di generare idee e bellezza ".

Alle sue parole si uniscono poi quelle di Francesca Cristoffanini, Direttrice della Scuola di scrittura Belleville: " I progressi tecnologici influenzano profondamente la diffusione e la fruizione della cultura.

Con l’evoluzione rapida dell’intelligenza artificiale, scrittrici e scrittori sono chiamati a confrontarsi con questa trasformazione: solo comprendendo e utilizzando consapevolmente questi strumenti potranno mantenere e rafforzare il proprio ruolo creativo".