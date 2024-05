Un taccuino per i viaggi intorno al mondo. E dentro se stessi

Da una grande viaggiatrice un libro per i grandi amanti dei viaggi e dei momenti unici della vita da rendere "immortali". È con queste parole che si potrebbe riassumere l'ultimo libro della giornalista Isa Grassano, che da anni collabora con le principali testate italiane di turismo ed enogastronomia ed è giù autrice di molti altri libri. Book Sun Lover (Giraldi Editore) è una sorta di diario di "viaggi", un taccuino ricco di curiosità e frasi da leggere, ma anche di pensieri ed emozioni da appuntare per fare dei momenti passati con noi stessi, un'esperienza unica e ricca di emozioni.

La dimensione del viaggio

È proprio nella ricerca del puro spirito del viaggio che la Grassano ha avuto l'idea di questo libro. Qualcosa dal sapore antico che ricorda le atmosfere romantiche dei grandi poeti, di diari profumati di ricordi e pieni di fiori secchi, da scrivere e rileggere per rivivere le amtosfere e recuperare quelle emozioni troppo spesso vissute solo attraverso lo schermo di un telefonino.

Il volume è pensato come fosse un compagno di viaggio, in cui ci sono schede di lettura per annotazioni personali, riflessioni o recensioni, ma anche per descrivere l'ambiente in cui si legge. Ci sono spazi per i libri da portare in vacanza, quelli letti da ricordare, le frasi sottolineate da riportare che si uniscono alle citazioni tratte da romanzi classici e contemporanei, e anche la saggezza dei proverbi.

Non mancano le più originali librerie e biblioteche in giro per il mondo, le case degli scrittori e delle scrittrici, le app a tema, ma anche locali e strutture ricettive che hanno sposato la filosofia dei libri, dove poter prendere un aperitivo o fare un soggiorno letterario di quelli che non si dimenticano. E persino "le pagine da mangiare".

Lo spazio per gli amanti delle "liste"

Se si è appassionati di liste, nel libro c'è lo spazio per elencare i propri "best", i viaggi, i libri le collezioni e le serie tv. Una panoramica di luoghi scovati in giro per il mondo sulla scia del Movie Tourism o di posti insoliti e unici come un angolo di Islanda nel cuore dell'Italia, o un paese dove le fiabe sono dipinte sui muri e molto altro ancora.

Uno sguardo all'ambiente

Una particolarità che farà piacere agli amanti dell'ambiente, proprio come è l'autrice, la copertina è interamente "plastic free" per ricordare quanto sia importante l'ambiente che ci circonda e l'essere sostenibili.