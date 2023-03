Lo youtuber Xiao: "Mi rifugiavo in mondi surreali per sfuggire ai problemi"

750mila follower su YouTube, un seguito che per Xiao, nome d'arte di Alberto Sciascia, è diventato quasi una famiglia con cui quotidianamente scambia video divertenti e opionini, formando una community molto attiva e unita. Anche grazie alla spinta dei suoi seguaci, ha deciso di "uscire dal video" e scrivere un fantasy, Il mago Xiao e la ricerca della fonte suprema (ElectaJunior), dai grandi colpi di scena, che mescola la magia di Harry Potter e l'avventura di Minecraft, in una storia molto particolare che contiene un grande insegnamento. E proprio Xiao, nella nostra intervista, spiega quale.



Cosa l’ha spinta a diventare uno youtuber?

"In un certo senso YouTube per me è stata come la "televisione" e lo definisco un mezzo per far divertire le persone. Quando ero piccolo seguivo sempre i miei youtubers preferiti e sognavo anch'io un giorno di diventarlo. In classe ero quello che faceva ridere tutti e ora penso che già da allora il mio "compito" nella vita, era quello di migliorare le giornate degli altri".

Secondo lei perché i suoi seguaci la amano tanto? Come è riuscito a creare con loro questa sorta di community?

"Penso che i motivi siano più di uno. Il principale è il mio essere molto simile a loro. Nel mio lavoro a volte è facile "montarsi la testa" quando si raggiungono certi risultati, anche se il mio passato mi ha "impedito" di farlo. Grazie a questo sono rimasto "Alberto" e mi comporto con loro da amico. Rispondo sempre ai messaggi, li abbraccio quando li incontro e cerco di essere il più empatico possibile, aiutandoli nei loro problemi quotidiani. Ricordo bene da dove vengo, non potrei mai dimenticarlo, da giovane ho avuto tanti problemi insieme alla mia famiglia e non me ne vergogno, anzi, sono diventati un mio punto di forza. Credo che molti dei ragazzi che mi seguono, a prescindere dai "contenuti" che creo, lo facciano perché si rispecchiano in me".

Il suo libro è stato definito un mix tra Harry Potter e Minecraft, cosa unisce queste due cose nella sua vita?

"Harry Potter e Minecraft sono state due "cose" molto importanti nella mia vita, soprattutto durante l'adolescenza. Spesso mi sono ritrovato in situazioni in cui avevo proprio il bisogno di rifugiarmi in questi mondi "surreali", che mi aiutavano a non pensare e a sentirmi felice nonostante i problemi".

Lei è anche il protagonista del romanzo, come ha pensato a questa storia?

"Non ho lavorato da solo alla storia, mi ha aiutato Gaia, la mia migliore amica, e il magnifico Alberto di Mondadori. Nel libro sono presenti molte cose della mia adolescenza e leggendolo ci si rende conto che il "nemico" in realtà non è altro che l'insieme di "paure" che avevo anche io quando più giovane e in cerca del suo posto nel mondo. Nonostante sia un libro fantasy in molti potranno ritrovarsi".

Quale insegnamento ha voluto dare ai suoi follower con questo romanzo?

"Quello che nonostante le difficoltà, nella vita bisogna comunque credere nei propri sogni. Può sembrare una frase fatta, e io sono il primo che tempo fa non ci credeva per niente; in realtà è una delle cose più vere, l'importante è crederci molto. Solo così si può trovare una via d'uscita dai problemi. Se credi in quello che fai e quello che sei, diventi imbattibile".

Su Youtube è riuscito a creare una vera e propria community cosa unisce lei e chi la segue?

"La voglia di divertirsi e di investire tantissimo su noi stessi, mettendoci sempre in gioco".

Somiglia molto ad un idolo K-Pop, cambia spesso colore dei capelli, quanto questo tipo di cultura l’ha influenzata?

"Seguo il K-Pop dal 2017 e ho anche due tatuaggi che riportano a questo genere musicale, che mi ha aiutato davvero tanto. Devo molto ad alcuni artisti, probabilmente senza la loro musica non sarei riuscito a fare tante cose tra cui, la più importante, quella di trovare la forza e la voglia di investire su me stesso".