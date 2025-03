Quella lezione di Albertini mai imparata

Ascolta ora 00:00 00:00

Gabriele Albertini nei suoi due mandati da sindaco (1997-2006), investì a Milano 6 miliardi di euro in opere pubbliche e oltre 30 miliardi in progetti privati per la rigenerazione urbanistica. E questo non solo senza una condanna, ma senza nemmeno un solo avviso di garanzia: né per sé, né per un assessore delle sue giunte. Un piccolo-grande miracolo, dentro il quale lavorò anche Giovanni Oggioni che sarebbe diventato più noto lavorando con Sala. Letizia Moratti portò in Italia la storica Expo 2015 e a finire nei guai giudiziari non fu lei. E qui, con il primo giugno 2011, cominciò l'era del centrosinistra: 14 anni e fa perciò effetto (o sdegno) leggere le ridicole dichiarazioni del Pd che oggi scarica sugli altri le grane giudiziarie. Un pinocchismo intollerabile. Certo non si poteva pretendere, anche se forse era auspicabile, che andassero a lezione da Albertini per copiargli quella macchina da guerra anticorruzione messa in campo per scoraggiare furbetti e ladroni. Gente che si è puntualmente ripresentata quando la sinistra ha preso il potere e le maglie dei controlli si sono allargate. Forse più per incapacità che per cattiva fede. Un peccato mortale; non tanto per i reati che andranno accertati e si spera non siano stati commessi, ma per una città che vede paralizzato il suo sviluppo economico da sempre legato all'edilizia, come predicava Berlusconi. E, invece, così resteranno bloccati 150 cantieri, 5 miliardi di euro di lavori, 130 milioni di oneri di urbanizzazione e mille persone rimaste senza la casa già acquistata.

Con il paradosso che la sinistra ha scaricato Sala e a difendere quel Salva Milano per il quale aveva minacciato le dimissioni, è rimasto il centrodestra. E ora? Si dimetterà per protesta contro la sinistra o passerà a destra per salvare il Salva Milano?