A lezione di Olimpiade: così i Giochi entrano nelle scuole

Ascolta ora 00:00 00:00

I «Trofei di Milano» non sono solo una grande manifestazione sportiva che in oltre sessant'anni ha portato in pista oltre tre milioni e mezzo di giovanissimi studenti. Sono il «seme» dello sport, quello del futuro, più un investimento culturale che agonistico perché sono entrati nelle scuole, hanno raccontato i buoni valori ai ragazzi, li hanno portati a correre, a saltare, a giocare e a divertirsi. Quindi, a maggior ragione alla vigilia di un anno olimpico, l'educazione sportiva che raggiunge 88 Scuole Elementari e Medie di Milano e del Veneto fa la differenza. Un ciclo di lezioni con un programma articolato che inizia con le «Emozioni sportive di classe: lo sport attraverso le immagini» organizzato dalla Ficts, la Federation Internationale Cinema Television Sportifs. Un Programma di incontri e proiezioni interattive sull'importanza dello Sport come investimento sociale, salute e stili di vita, come strumento di educazione, formazione, inclusione. Tutte le attività, con iscrizioni gratuite, sono suddivise in 5 Aree: «I Tuoi Giochi In un video», «L'Europa dei Giochi», «Tu sei un campione di sostenibilità», «I tuoi stili di vita», «Educazione 4.0» e offrono ai partecipanti una gamma diversificata di esperienze, dai «Giochi» che stimolano la competizione in modo sano ai «Valori» che promuovono la solidarietà e il rispetto reciproco.

Il Progetto include contenuti audio, video e fotografici dell'Olympic Multimedia Library, video sui valori Olimpici e Paralimpici dell'archivio Ficts e, in esclusiva, le produzioni di Fondazione Milano Cortina 2026. Il momento culminante di questa straordinaria avventura sarà, dal 7 al 9 maggio 2025, all'Arena Brera di Milano con una «tre giorni» che prevede gare di corsa veloce 60 e 80 m e la Finalissima con la partecipazione di una delegazione di 200 Studenti della Regione del Veneto (gemellati attraverso il Progetto GenerAZIONE2026) con 8.000 giovani in pista.

«Dal 1964, i Trofei rappresentano un viaggio unico che unisce sport, educazione, cultura e sostenibilità che ha coinvolto in oltre 60 anni di storia 3.6 milioni di studenti - afferma il Prof. Franco Ascani, Presidente del Comitato Organizzatore - il nostro slogan è da sempre L'Olimpismo è uno stile di vita».