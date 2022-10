Amazon Prime Day ottobre, i migliori lavapavimento e aspirapolvere scontati

Continuano anche oggi le offerte esclusive di Amazon Prime: una ghiotta opportunità rivolta agli iscritti al pacchetto Amazon Prime, con sconti rilevanti, prezzi imbattibili e anche consegne gratuite. Una serie di vantaggi imperdibili che assecondano le necessità sempre più crescenti dei sui iscritti, in particolare in fatto di elettrodomestici e casalinghi per la pulizia della casa. Con un elenco interessante di articoli perfetti per igienizzare e detergere la casa alla perfezione, tra robot lavapavimenti, aspirapolvere senza filo oppure a traino e scopa a vapore. Trovare il prodotto perfetto sarà facile e divertente.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Mi Robot Vacuum-Mop 2S

Comodo e dal design immediato, è il robot lavapavimenti e aspirapolvere modello Mi Robot Vacuum-Mop 2S di Xiaomi con potenza di aspirazione 2200Pa. La tecnologia LDS Navi-Tech con sensore di rilevamento consente una comoda mappatura dell'ambiente domestico, così da programmare il percorso in modo intelligente. Il robot si avvale di 3 modalità diverse di pulizia (aspira/lava/aspira e lava) in base alla tipologia di pavimento e alle necessità della casa, erogando il giusto quantitativo di acqua per mantenere il panno adeguatamente umido. Inoltre il motore brushless ad alte prestazioni si affida a una costante aspirazione supportata da quattro modalità differenti così da recuperare correttamente diverse tipologie di sporco, dalle briciole, alla polvere, ai capelli. Il movimento segue uno schema a Y, spostandosi ripetutamente da sinistra a destra eliminando anche le macchie e lo sporco più ostinato. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Aspirapolvere senzafilo ciclonico Hoover

H-FREE 100 è il moderno aspirapolvere senza fili della Hoover progettato per una pulizia di precisione, potente e senza sforzo, anche grazie alla maxi capienza del contenitore. L'assenza di fili rende più fluidi i movimenti, senza ostacoli, agevolati anche dalla spazzola con luci LED, utilissima per illuminare gli angoli bui e incrementare la visibilità. Facile da svuotare, maneggevole e intuitivo, è dotato di 2 accessori pronti all'uso. La spazzola a pennello integrata perfetta per le aree più delicate, e la bocchetta per fessure, pulisce angoli stretti e battiscopa. Un articolo perfetto per rimuovere alla perfezione capelli e peli di animali. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M213

Il corpo del Lefant M213 risulta più compatto, leggero e sottile così da raggiungere facilmente gli angoli più nascosti della casa. Anche grazie alla tecnologia avanzata Freemove 2.0, e agli 11 sensori di rilevamento che rendono la pulizia più smart rilevando per tempo ostacoli ed evitando l'impatto contro gli stessi. Recupera facilmente peli e capelli, grazie all'elevata potenza di aspirazione senza spazzole così da evitare la formazione di grovigli per una maggiore pulizia. Inoltre è in grado di rimuovere piccole macchie presenti sul pavimento per un effetto di pulizia totale, grazie al panno lavabile in dotazione. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Aspirapolvere a traino senza sacco

Per gli amanti della pulizia tradizionale ecco Rowenta RO4871 Compact Power XXL, l'aspirapolvere a traino con potenza ciclonica ma senza l'ingombro del sacco. Pratico, comodo e pulito consente una pulizia totale alla massima efficienza. La spazzola di aspirazione ad alta efficienza e il motore Effitech ottimizzato per pavimenti duri assicurano un ambiente domestico impeccabile. Facile da usare e maneggiare grazie al tubo flessibile, che consente pulizie ad ampio raggio con il supporto di un cavo di 8,8 metri di lunghezza. Completano il set 5 accessori: spazzola pavimento, spazzola parquet, mini-turbo spazzola Animal Care per peli di animali, bocchetta per imbottiti e bocchetta lancia piatta. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692

Comodo e intelligente il robot aspirapolvere IRobot Roomba 692 si avvale di una sistema di pulizia a 3 fasi e di sensori intelligenti, catturando rapidamente lo sporco, la polvere e i detriti da tappeti e pavimenti. Intuitivo capta le abitudini legate alla pulizia domestica, suggerendo programmi per soddisfare le esigenze casalinghe. Programmabile a distanza riconosce le stanze grazie a una mappatura degli spazi. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.

Scopa a vapore

Doppia funzione per il modello della Polti Vaporetto SV460 scopa a vapore, in grado di pulire e lavare tutte le tipologie di pavimenti. Per una pulizia veloce e quotidiana solo con acqua, senza detergenti. Il vapore è regolabile mentre il serbatoio è estraibile, con un riscaldamento rapido in soli 15 secondi. La spazzola Vaporforce è flessibile, snodata così da rendere più agile il movimento per raggiungere ogni angolo della casa. In dotazione 4 panni per pulire tutti i tipi di pavimenti, e lavabili in lavatrice, ma anche 17 accessori inclusi per una pulizia eccezionale. Acquista il prodotto in offerta su Amazon.