Le offerte (last minute) Amazon sotto i 60 euro. Perfette anche come idee regalo

Compleanno, celebrazione ma anche festività in vista ma non avete trovato il tempo per acquistare un piccolo dono? Niente paura perché gli Amazon Prime Day di ottobre accorrono in aiuto con innumerevoli offerte e sconti incredibili. Ancora qualche ora prima che l'evento si concluda, ma è anche l'occasione imperdibile per sfruttare tutte le ultime promozioni super scontate. Prodotti e brand attualissimi ma acquistabili a costi davvero contenuti. Scopriamoli insieme.

Zaino Eastpak

Eastpak Padded Pak'r è lo zaino leggero ma resistente in poliestere al 100%, perfetto per l'urban life quotidiana dove riporre tutto quello che serve, anche grazie alla tasca anteriore con zip. Il trasporto è comodo grazie allo schienale e agli spallacci regolabili, del tutto imbottiti. Lo zaino è un evergreen del comfort, indistruttibile e funzionale per un oggetto iconico senza tempo. Disponibile in varie colorazione e con maxi scomparto principale con chiusura a zip. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Bracciale da donna multiperle

Un gioiello per stupire dal mood leggero, moderno e stiloso, è il bracciale multiperle da donna della Fossil effetto argento. Un prodotto in ottone con finitura lucida e perle in tonalità silver: completa il tutto la chiusura a moschettone. Un articolo perfetto per un dono prezioso ed elegante. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Kit degustazione

Gli appassionati di degustazione e whisky scozzesi non possono farsi sfuggire questo kit così unico, il calendario dell'avvento di Johnnie Walker in edizione limitata. L'elegante box contiene sei whisky scozzesi pluripremiati e dal gusto unico, un dono prezioso per i veri intenditori dal palato vellutato. L'idea perfetta per ravvivare le feste e condividere insieme un prodotto imperdibile, ma non adatto ai minori di 18 anni. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Coperta antistress

In cotone ipoallergenico misto poliestere ecco la coperta antistress di Cura, per un caldo abbraccio in grado di agevolare un addormentamento rapido e rilassato. Il peso della coperta stimola il corpo per un corretto rilascio di ossitocina e dopamina, gli ormoni della felicità, così da ridurre lo stress. L'imbottitura traspirante previene la sudorazione eccessiva per una temperatura gradevole, mentre il peso calmierato è garantito dalla presenza di microperle di vetro cucite all'interno della coperta di cotone. Per un peso che varia dai 3 ai 13 chilogrammi, e che si può scegliere prima dell'acquisto. Scopri il prodotto in offera su Amazon.

Candela profumata

Un'esperienza rilassante fino a 50 ore di autonomia, è la candela profumata Woodwick Ellipse Trilogy alla fragranza combinata di acqua termale alla lavanda, cotone e sale marino e tè bianco e al gelsomino. Per un'intrigante esperienza aromatica regalata dall'unione dei diversi strati, agevolata anche dalla presenza dello stoppino in legno brevettato delle candele con fiamma Hearthwick. Una presenza unica in grado di craere una fiamma danzante che brucia a lungo con il suo tipico scoppiettio, perfetta per ricreare l'atmosfera del camino. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Spazzolino elettico

Si chiama Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 ed è l'articolo perfetto per un'igiene dentale totale, in grado di rimuore le macchie superficiali per un sorriso sempre più bianco. Elimina fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, per gengive più sane e protette. Il controllo della velocità consente un movimento sicuro, senza pressioni eccessive, con il supporto di 5 modalità di spazzolatura. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Gioco con carte

Per gli appassionati del fantasy ecco il regalo perfetto, Il Signore degli Anelli: il Gioco di Carte. I giocatori,1 o 2, devono collaborare allo scopo di completare scenari controllati dal sistema di gioco stesso. Ma si può giocare anche in 4 unendo un secondo box regalo. Le 226 carte presenti nella scatola sono una vera immersione del mondo del Signore degli Anelli, per un dono incredibile e di grande impatto. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.