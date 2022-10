Sconti Amazon Prime ottobre 2022, 7 imperdibili utensili per la tua cucina in offerta

Hanno inizio gli sconti Amazon Prime che avranno luogo nelle date dell'11 e 12 ottobre: una due giorni serratissima incentrata sulle migliori offerte e prodotti scontati presenti sul mercato. La piattaforma di e-commerce più nota al mondo, dedica un'attenzione particolare ai clienti abbonati al servizio Amazon Prime. Tra i tanti articoli ricercati e più ambiti non possono mancare gli utensili da cucina, i must have imperdibili in grado di semplificare e migliorare i rituali legati alla preparazione dei piatti più golosi.

Roner cucina a bassa temperatura

Un articolo professionale in grado di impostare la giusta temperatura dell'acqua per una cottura sottovuoto eccezionale. Il roner KitchenBoss Sous Vide G320 cuoce a bassa temperatura, si avvale di uno schermo LCD ad alta definizione con pulsanti rimovibili comodi da usare e più facili da pulire. L'impermeabilità dell’articolo è certificata IPX7, questo permette operazioni sicure e continue per 99 ore e 59 minuti, senza che il vapore penetri all'interno della macchina. La parte a contatto con l'acqua è in acciaio inossidabile, come l'elica, per una preparazione silenziosa grazie al motore DC Brushless, a completare il tutto con sistema di controllo termostatico con chip. Scopri l'articolo in offerta su Amazon.

Friggitrice ad aria calda

Comoda ed efficace è la friggitrice ad aria della Moulinex, ideata per realizzare cibi leggeri e sani, senza l'impiego dell'olio per friggere e cuocere. Otto i programmi preimpostati e disponibili, mentre le modalità di preparazione sono quattro: friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Il selettore di temperatura consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per risultati ottimali con ogni ricetta, per un prodotto dalla capacità XL in grado di preparare fino a sei porzioni contemporaneamente. Completa il tutto il comodo pannello touchscreen digitale con timer elettronico, con spegnimento automatico e allarme acustico. Scopri l'articolo in offerta su Amazon.

Frullatore a immersione

Un articolo di precisione e di grande potenza a 1000watt è il frullatore a immersione Braun Minipimer MultiQuick 5 Vario, con 21 velocità di lavorazione per risultati eccezionali. La tecnologia Powerbell Plus contempla la presenza di una lama aggiuntiva, per migliorare le capacità di taglio e rotazione dei pezzi più grandi e degli ingredienti più duri. La tecnologia SplashControl permette di controllare gli schizzi, mentre l'impugnatura ergonomica garantisce un controllo maneggevole. Completano l'articolo una frusta a filo, un tritatutto da 500ml per tritare carne, formaggio, noci, erbe in pochi secondi e un bicchiere da 600 ml realizzato in plastica senza BPA. Scopri l'articolo in offerta su Amazon.

Bistecchiera elettrica con piastre rimovibili

Rowenta GR702D Optigrill, ecco la bistecchiera elettrica che offre una preparazione veloce, semplice e salutare grazie ai sei programmi e all'indicatore di cottura. Il sensore identifica il numero degli alimenti presenti sulle piastre, oltre al loro spessore regolandone in automatico la temperatura. Le piastre sono removibili e si possono lavare facilmente in lavastoviglie. Scopri l'articolo in offerta su Amazon.

Robot da cucina compatto

Con 50 funzioni, un potente motore da 800 W e una varietà di accessori per impastare, tagliare, montare in modo rapido, ecco il robot da cucina compatto MultiTalent 3 Bosch. Le 2 velocità e la funzione Pulse consentono preparazioni semplici e veloci, mentre il vasto set di accessori lavabili è facilmente stipabile nella comoda ciotola da 2,3 litri. Un robot multifunzione in grado di sminuzzare in modo preciso e alla perfezione, utile per realizzare frullati cremosi, per montare e impastare. La speciale lama in dotazione consente di macinare spezie e caffè. Scopri l'articolo in offerta su Amazon.

Forno a microonde

Pratico e comodo è il microonde ‎della Candy modello CMXG 20DS comprensivo di 40 programmi automatici, con l'opzione grill per cucinare, scaldare, gratinare e anche scongelare i cibi. Quest'ultimo, in particolare, grazie al programma defrost che permette di selezionare il peso dell'alimento o il tempo di scongelamento. In dotazione anche il blocco di sicurezza e la funzione start express. Scopri l'articolo in offerta su Amazon.

Sistema domestico di erogazione della birra

Si chiama Philips Perfect Draft ed è il comodo sistema casalingo per l'erogazione della birra, con l'utilissimo display LCD con indicatore di temperatura, volume e freschezza. La birra rimane fresca per trenta giorni a 3 gradi, l'indicatore segnala il raggiungimento della gradazione perfetta e il quantitativo di birra presente. Ideale per fusti in metallo da 6 litri, è un'esperienza unica per i veri appassionati di birra e di spillatura a regola d'arte. Scopri l'articolo in offerta su Amazon.