Da "Linus" a Scerbanenco. È il Festival del fumetto

Il fumetto è una strada colorata (ma anche in bianco e nero) che collega universi diversi. E basterebbe questo per comprendere il motivo per cui Elisabetta Sgarbi ne abbia subito il fascino tanto da farci un festival il Festival del Fumetto, per l'appunto giunto alla seconda edizione e pronto ad andare in scena a Ascoli Piceno dal 22 al 24 settembre. «Tre giorni di eventi per rileggere arte, storia, musica, letteratura attraverso la lente del fumetto spiega la direttrice, nonché guru vulcanica della Milanesiana E siccome il fumetto in Italia è legato indissolubilmente a Milano, pensando a Linus, che nacque alla Milano Libri con l'intervento di personaggi come Giovanni Gandini, Umberto Eco, Elio Vittorini, ma anche a Diabolik e alle sorelle Giussani che lo idearono, non poteva che essere Milano, al Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro Grassi, la città in cui presentarlo. Lo spirito di Linus è poi quello di essere una piattaforma per far dialogare mondi ed età differenti, lo stesso della mia Milanesiana».

Il fumetto, dunque, può essere il passepartout immaginifico per aprire i cuori dei giovani alla cultura, e non a caso il cartellone prevede mostre alle quali sono invitate le classi di scuole primarie e secondarie. Il centro di gravità è la rivista Linus che, spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, «è un pezzo della cultura e del pensiero intellettuale del Novecento, uno sguardo fatto di ironia e sarcasmo sulla società e la politica italiane». Tra gli appuntamenti, due mostre al palazzo Capitani del Popolo: 1973-2023. A cinquant'anni dal Golpe in Cile nelle tavole di Alfredo Chiappori, con interventi il giorno 22 (ore 17) di Sara Chiappori, Marco Bechis e Goffredo Fofi, e Scerbanenco secondo Fior, cui partecipano Manuele Fior e Cecilia Scerbanenco. A inaugurare la tre giorni al Cinema Odeon (ore 10) «La Pimpa e Altan», con Marcello Garofalo e Mario Andreose, presidente della Nave di Teseo. Tra gli ospiti più attesi, il due volte Premio Strega Sandro Veronesi, al Teatro Ventidio Basso la sera del 22 e, il giorno seguente nello stesso spazio, all'incontro con Altan per «Dalla Pimpa a Cipputi». A seguire, il concerto di Irene Grandi. Info sul sito Linusfestival.it.