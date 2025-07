Luci sulla facciata dell'Arena Santa Giulia. Evento con 250 ospiti tra sport e cultura

Duecentocinquanta ospiti tra politica, economia, cultura e e sport hanno partecipato ieri sera a un evento per celebrare una nuova importante tappa nello sviluppo di Arena di Milano. La serata è stata animata da una performance live della star italiana Dardust e da spettacolari effetti visivi che hanno accompagnato l'accensione ufficiale del primo dei tre anelli a LED della struttura. Un momento simbolico che segna l'inizio di quella che diventerà la più estesa facciata mediatica a LED d'Europa. La cena e lo spettacolo si sono svolti all'interno del cantiere, offrendo una cornice unica e suggestiva per uno degli eventi più attesi dell'anno. Tra gli ospiti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme ad autorevoli rappresentanti dell'amministrazione comunale come Martina Riva (assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili), Tommaso Sacchi (assessore alla Cultura) e Giancarlo Tancredi (assessore alla Rigenerazione urbana). Hanno partecipato anche figure di primo piano dell'economia milanese e nazionale, provenienti dai settori dello spettacolo, dello sport, della finanza. Tra gli ospiti anche l'attore Paolo Kessisoglu, il rapper e produttore Hell Raton e Ettore Messina, allenatore della squadra di basket Olimpia Milano. L'iconica facciata è parte integrante del design ad anello dell'arena, firmato da David Chipperfield Architects in collaborazione con Arup. Destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per la città, Arena Milano potrà ospitare fino a 16.000 persone al coperto, mentre l'ampia piazza esterna potrà accogliere eventi open-air con una capienza fino a 20.

000 partecipanti. Si sta affermando come la più grande, moderna e sostenibile arena indoor d'Italia dedicata a concerti, spettacoli e grandi eventi sportivi, alzando l'asticella in termini di ospitalità, tecnologia e logistica.