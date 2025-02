Carriere separate per le toghe in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Serve la separazione delle carriere televisive tra procuratori e avvocati, soprattutto se il giudice terzo (noi, il pubblico) poi rischia di ritrovarsi certa roba in tv. Che poi è la Tv è Telebari, non propriamente un canale nazionale, ma molto attivo a livello locale: sarà per questo che il procuratore aggiunto appunto di Bari (Roberto Rossi, nome reale) lunedì sera non ha temuto di poter esporre a una figuraccia sé medesimo e la Magistratura.

Sarà per questo che Rossi ha accusato ad alta voce un viceministro della Giustizia, Roberto Sisto, di «imbrogliare» mentre quest'ultimo leggeva stralci di un'intervista a Giovanni Falcone fatta nel 1991, laddove lo stesso Falcone diceva di essere favorevole alla separazione delle carriere dei magistrati.

Sarà per questo che Rossi si è lasciato andare ad alta voce in questo modo: «È una bugia grande quanto una casa, che offende una persona che è morta per questo Paese Voi difendete solo i vostri».

Quindi, ci chiediamo ira, Falcone non era favorevole alla separazione delle carriere? «Falcone non ha mai detto questo Si riferiva al giudice istruttore, che prima della Riforma Vassalli faceva il pm e il giudice».

Nota: è chiaro che non è vero, è ovvio che Falcone si riferiva a dopo la Riforma (non prima) considerando che l'intervista è del 1991 la Riforma era in vigore dal 1989, quindi da due anni. Ma è stato inutile farlo notare: «Io ho parlato personalmente diverse volte con Falcone, l'ho sentito decine di volte», ha rivendicato Rossi.

E questa è una notizia. Ergo: la notizia non è che Falcone era favorevole alla separazione delle carriere e che lo disse su Repubblica del 3 ottobre 1991, non è che aveva già detto le stesse cose a un convegno dell'8 ottobre 1988, non è che neppure che le aveva dette a un altro convegno di Mondo Operaio il 28 luglio dello stesso anno, tantomeno è che le stesse cose si leggono nel libro «Interventi e proposte» (pagina 179) pubblicato dalla Fondazione Falcone.

La notizia, almeno per noi, è che l'attuale procuratore aggiunto di Bari, Roberto Rossi, il quale sino al marzo 1990 era un dipendente dell'Inps a Bologna, il quale, quando Falcone saltò in aria, era un pretore di prima nomina alla sezione distaccata di Manduria (Taranto),

insomma, la notizia è che Roberto Rossi parlò diverse volte con Falcone e si sentì decine di volte con Falcone. In ufficio, tra l'altro, Roberto Rossi ha anche due foto di Giovanni Falcone, le abbiamo viste su Antenna Sud.