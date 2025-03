Cassazione, il Viminale tira dritto: "Decisione ininfluente sulla Diciotti"

Ascolta ora 00:00 00:00

La sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha deciso in via definitiva l'obbligo di risarcimento da parte dello Stato per i migranti della nave Diciotti del 2018 non avrà conseguenze sulle decisioni attuali del governo. È quanto spiega il ministero dell'Interno con una nota diramata alla stampa a seguito di alcuni interventi da parte di chi chiedeva una revisione delle strategie sulla gestione dei migranti a fronte della decisione dei giudici del Palazzaccio. Come riportato dall'agenzia Ansa, dal Viminale trapela " assoluta tranquillità " soprattutto perché in base all'analisi tecnica della sentenza, al Viminale si ritiene che la decisione dei giudici sia " sostanzialmente ininfluente " sulla gestione attuale dell'immigrazione irregolare dal nord Africa (assegnazione dei porti alle navi private, rapporti con le autorità di Tunisia e Libia, ecc.).

La quantificazione del risarcimento non è ancora stata effettuata. La Cassazione ha condannato al pagamento ma ora si attende la fase successiva. Sono 41 in tutto quelli che saranno risarciti con i fondi dello Stato e intanto lo scontro tra magistratura e politica si è riacceso a fronte di questa decisione. La Suprema Corte ha stabilito che lo Stato dovrà risarcire i danni non patrimoniali subiti dai migranti durante i giorni di permanenza forzata a bordo della Diciotti, definendo " illegittima " la restrizione della loro libertà personale. Giorgia Meloni ha definito la decisione sulla base di un principio risrcitorio " assai opinabile " perché la presunzione del danno è in contrasto " con la giurisprudenza consolidata e con le conclusioni del Procuratore Generale ".

In sostanza, scrive nel post il presidente del Consiglio, " per effetto di questa decisione, il governo dovrà risarcire - con i soldi dei cittadini italiani onesti che pagano le tasse - persone che hanno tentato di entrare in Italia illegalmente, ovvero violando la legge dello Stato italiano ".

Non credo siano queste le decisioni che avvicinano i cittadini alle istituzioni, e confesso che dover spendere soldi per questo, quando non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto quello che sarebbe giusto fare, è molto frustrante

