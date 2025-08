"Il processo a Bartolozzi avrebbe ricadute", "Invasione inaccettabile". Scontro tra governo e Anm sul caso Almasri

Il messaggio di Giorgia Meloni condiviso sui social sulle novità in merito al caso Almasri ha riacceso lo scontro tra governo e magistratura, in particolare dopo le parole di Cesare Parodi, presidente dell'Anm, a Radio Anch'io su Radio Uno. Il nodo che ha scatenato la reazione di Carlo Nordio, ministro della Giustizia, sono state le parole di Parodi su Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministero. In merito all'ipotesi di un coinvolgimento indiretto dei ministri, nel caso in cui il Bartolozzi vada a processo per il caso Almasri, Parodi ha dichiarato che " un processo dove vengono accertati magari in via definitiva certi fatti ha evidentemente una ricaduta politica, neanche tanto indirettamente, sulle persone coinvolte ".

In una nota successiva, il ministro si è detto " sconcertato " dalle parole del presidente Anm " considerato, sino ad ora, equilibrato ". L'intervento di Nordio prosegue: " Non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti. In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate ". Quanto all'aspetto politico, ha aggiunto il ministro della Giustizia, " considero queste affermazioni, fatte da un autorevole rappresentante Anm, una impropria e inaccettabile invasione di prerogative istituzionali ". Anche Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, è intervenuto sulle dichiarazioni del presidente dell'Anm dichiarando che, dal suo punto di vista, " si è avventurato in una sorta di avvertimento preventivo nei confronti del governo e del capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi ".

Parodi ha controreplicato a stretto giro con una nota, dichiarando che " non ha mai citato né fatto riferimento alla dottoressa Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio, rispetto al caso Almasri, come si può evincere dalla stessa registrazione della puntata dell’ intervista radiofonica andata in onda stamattina. Ho invece sviluppato un ragionamento generale che prescinde dall’inchiesta in corso ".

ha assolutamente ragione il ministro a dire che in caso contrario sarebbe stata un’invasione di campo, approccio che non mi appartiene né culturalmente né caratterialmente

Quindi, ha concluso il suo comunicato dicendo che "".