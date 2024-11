La repubblica dei cavilli che avvelena la politica

Il centro migranti italiani nel porto di Shengjin, in Albania

Mentre la nave della marina militare italiana, Libra, vaga nel mediterraneo per raccogliere emigranti clandestini e condurli nel campo di accoglienza allestito in Albania, è sempre più chiaro che il braccio di ferro tra il governo e alcuni tribunali italiani sull'elenco dei paesi da considerare sicuri per il rimpatrio travalichi l'argomento ma investa direttamente l'equilibrio costituzionale, o meglio i confini tra i Poteri esecutivo, legislativo e giudiziario che ha visto quest'ultimo negli ultimi trent'anni (da Tangentopoli in poi) allargare il proprio campo di influenza. È come se nella vita la sfera giudiziaria fosse diventata centrale a scapito chessò di quella politica o finanziaria: gira che ti rigira ogni tema, vicenda, vertenza finisce lì.

La questione non riguarda solo i magistrati ma anche gli avvocati e altre categorie che fanno parte di quella vera e propria industria - esosa e inefficiente - che è diventata l'amministrazione della giustizia. Se si pensa che il numero dei legali in Italia è superiore a quelli di Germania e Francia messi insieme, si comprende che c'è qualcosa che non va, che viviamo una condizione che non garantisce per nulla il cittadino e a quanto pare neppure il governo o gli altri Poteri: siamo passati dallo «stato di diritto» allo «stato del cavillo».

Siamo al Manzoni un secolo e mezzo dopo: nel paese dell' «Azzeccarbugli» attraverso il «cavillo» giuridico i tribunali puntano a governare, legiferare, interpretare le leggi. E visto che da noi le sentenze non fanno giurisprudenza, non sono vincolanti per i giudizi successivi (non esiste il common law come in Inghilterra o negli Usa) ogni tribunale può interpretare una legge come vuole, può comportarsi come desidera, può fare e disfare: uno stesso processo può finire in un modo a Milano e in un altro a Roma. Così Matteo Salvini per una vicenda analoga può essere assolto da un tribunale e rischiare una condanna di 12 anni da un altro. Oppure basta una sentenza a Roma e un ricorso alla Corte europea a Bologna per impedire il rimpatrio dei migranti clandestini, perché i magistrati possono sostenere - a quanto pare interpretando i tarocchi visto che non dispongono di ambasciate in loco o altro - che l'Egitto non è un paese sicuro. La cruda verità è che a questo punto chi deve sperare di trovare «un giudice a Berlino» è il governo italiano, non altri. Quindi il punto centrale non è l'emigrazione, i rimpatri o altro, ma chi ha il diritto di governare in Italia. In Germania il cancelliere può riconsegnare 12 afghani a quei cavernicoli che sono i talebani. In Italia la presidente del consiglio non può rimpatriare egiziani, magari criminali, nel loro Paese perché non è sicuro anche se ogni anno due milioni di turisti italiani pernottano all'ombra delle piramidi. Qui lo «stato di diritto» non c'entra nulla al punto che l'ex-giudice italiana alla Corte di giustizia europea, Lucia Serena Rossi, nominata dal governo Gentiloni, è arrivata ad una conclusione disarmante sull'ultima sentenza della CGE che da noi ha fatto scalpore sul tema dei rimpatri: «in Italia non l'ha capita nessuno»; ed ancora «si limita a ribadire che è competenza degli Stati fissare la lista dei paesi sicuri». Ecco perchè l'obiettivo di un pezzo di magistratura è un altro ed è vecchio come il cucco se il cucco avesse trent'anni: impedire al governo di governare e alla politica di decidere adottando la «guerriglia del cavillo».

E le ragioni di questa tattica probabilmente sono le stesse che ci portiamo dietro dal 1994: fare politica contro un governo di centro-destra che viene considerato sempre e comunque un usurpatore; impedire una riforma della giustizia efficace, a partire dalla separazione delle carriere tra giudici e pm, che ristabilisca anche l'equilibrio dei poteri e faccia ritornare la magistratura nel suo alveo costituzionale. Insomma, una vecchia storia per il Belpaese.