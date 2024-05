Santanchè, a ottobre l’udienza preliminare

La Procura di Milano insiste con la richiesta di liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento, per Bioera spa, la società del gruppo del bio-food di cui la ministra del Turismo Daniela Santanché (nella foto) è stata presidente fino al 2022. I legali della società hanno invece avanzato richiesta di concordato in bianco, per presentare un piano di rientro dei debiti. Sul fronte della società Visibilia il prossimo 9 ottobre si aprirà l'udienza preliminare per la presunta truffa aggravata all’Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid, in cui tra gli imputati ci sono la ministra e il suo compagno Dimitri Kunz, e a breve dovrebbe essere anche chiesto il rinvio a giudizio per il filone relativo al falso in bilancio.

Vanno avanti anche le indagini su presunti profili di bancarotta in merito a Ki Group: nei confronti della srl è stato dichiarato il falli mento, mentre, per quanto riguarda la holding, c'è un'ulteriore istanza di liquidazione giudiziale.