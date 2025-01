Separazione carriere, Barbara Berlusconi: "Grande significato anche per mio padre"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri è arrivato il via libera della Camera alla separazione delle carriere, il primo dei quattro passaggi parlamentari richiesti per l'ok al disegno di legge che modifica il titolo IV della Costituzione prevedendo carriere separate di magistrati requirenti e giudicanti, due Csm distinti, l'estrazione a sorte dei loro componenti e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare. Grande soddisfazione nella maggioranza e soprattutto in Forza Italia, perchè l'obiettivo è realizzare il sogno del fondatore Silvio Berlusconi che "si è battuto tutta la vita per una magistratura imparziale e meno politicizzata" come ricordato dalla figlia Barbara.

Intervenuta ai microfoni del Tg1, la manager ha spiegato che l'ok di Palazzo Montecitorio rappresenta sì un primo passo, ma ha anche un grande significato simbolico: "Lo avrebbe certamente per mio padre che si è battuto tutta la vita per una magistratura imparziale e meno politicizzata. Separare le carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti è indispensabile per raggiungere questo obiettivo". Barbara Berlusconi ha poi voluto dedicare un pensiero anche a chi pur non facendo parte della maggioranza ha deciso di sposare questa battaglia per la giustizia: "Mi fa piacere rilevare che anche una parte dell'opposizione condivida questo provvedimento".

Nel corso della giornata di ieri diversi esponenti di Forza Italia hanno ricordato la grande battaglia del Cavaliere per una giustizia giusta. Il segretario azzurro, nonchè braccio destro, Antonio Tajani ha evidenziato che con l'approvazione della riforma costituzionale da parte della Camera dei deputati, cui seguirà il via libera del Senato "realizziamo finalmente uno dei punti cardine del programma di Forza Italia, inseriamo un altro tassello del grande progetto di riforma sulla giustizia voluto anche dal presidente Silvio Berlusconi. Forza Italia dedica a lui questo importante successo" .

"La separazione delle carriere fa parte del programma con il quale il centrodestra si è presentato alle elezioni ed è stato votato dagli italiani e dà seguito ad una battaglia storica del nostro presidente e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che non ha mai smesso di battersi per una giustizia giusta a tutela dei cittadini e dell'equo processo"

