Separazione delle carriere, via libera della Camera: "Realizziamo il sogno di Berlusconi"

Via libera della Camera alla riforma costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati con 174 voti a favore, 92 contrari e 5 astenuti. Favorevoli i partiti della maggioranza di centrodestra, con il sostegno di Azione e +Europa. Contrari, invece, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e alleanza Verdi-Sinistra. Astenuta Italia Viva. La palla passa ora al Senato: la maggioranza punta a ottenere il sì di Palazzo Madama prima della pausa estiva, ma le opposizioni promettono battaglia.

Realizzato un altro dei grandi progetti di riforma del presidente Silvio Berlusconi: questo il primo commento di Forza Italia. Grande soddisfazione tra gli azzurri: "L'approvazione in prima lettura della separazione delle carriere è una grande vittoria di Silvio Berlusconi, di Forza Italia, del centrodestra, del Parlamento e di tutti gli italiani liberi" il primo commento del viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. L'azzurro ha sottolineato che "prosegue il nostro impegno per una giustizia calibrata sui principi costituzionali e sulle garanzie del cittadino": il percorso è ancora lungo, ma il governo e la maggioranza "hanno le competenze, la determinazione e la coesione necessarie per poterlo portare a compimento".

"Giornata storica? Sì, personalmente sì, perché ci spingo da trent'anni" la soddisfazione di Carlo Nordio. La ragione della separazione delle carriere "è tecnica, sistematica e dogmatica. Che da qui di si dica che si intende sottoporre il Pm all'esecutivo è un processo alle intenzioni che non fa onore a chi lo espone ed è in contrasto con il dettato della riforma, dove è scritto chiaro che l'organo dell'accusa è autonomo e indipendente come adesso" ha spiegato il ministro della Giustizia alla Camera: "Ho ascoltato con attenzione ma non posso accettare un processo alle intenzioni e una censura in nettissimo contrasto con la norma costituzionale che viene da noi proposta".

Il Guardasigilli ha poi replicato per le rime a chi lo ha accusato negli ultimi giorni di aver cambiato idea sul dossier. Nordio ha rimarcato che tutto ciò che viene discusso - separazione delle carriere, sorteggio, Alta corte di giustizia - lo propone ormai da 27 anni: "Tutto ciò è stato da me scritto per la prima volta in un libro nel 1997 che è stato recensito positivamente da Indro Montanelli, da Mario Pirani di Repubblica, da Gianfranco Pasquino sul Sole e anche da Famiglia Cristiana. Tutte le cose che si discutono qui dentro, sono 27 anni che le propongo".

Il provvedimento che ha ricevuto il via libera da Palazzo Montecitorio è formato da otto articoli e prevede, oltre alla separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante ed il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Altra misura contenuta nel disegno di legge è quella relativa alla istituzione dell'Alta corte disciplinare, un organo collegiale cui è attribuito la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti.