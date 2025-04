Lo stupidario della sinistra per bloccare la separazione delle carriere

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Alta corte di Giustizia? Un orrore, aboliamola. Anzi teniamola ma invece di quindici giudici mandiamone diciotto. No, meglio venti. Perché non dodici? Oppure quindici, ma con le quote rosa. E via di questo passo. Sono solo alcune delle perle che si trovano frugando nel malloppo di oltre milletrecento emendamenti che le opposizioni hanno scaraventato sul Senato per cercare di bloccare la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, già approvata alla Camera e in dirittura d'arrivo per la sua prima approvazione parlamentare.

La maggioranza va avanti compatta, la premier Meloni quando ha ricevuto i magistrati ha gentilmente spiegato che di modifiche non se ne parla. Così le opposizioni hanno scelto l'unica strada residua a loro disposizione, l'ostruzionismo. È uno strumento classico dei lavori parlamentari, ma che in questo caso rasenta la comicità. Nella montagna di emendamenti scaraventata sulla commissione c'è tutto e il contrario di tutto, sullo stesso comma si propongono mille modifiche diverse, incompatibili l'una con l'altra, che se per ipotesi venissero approvate renderebbero la riforma un pastrocchio incomprensibile.

Chi sono, i firmatari di questo malloppo di proposte? Il terzetto più scatenato, che detiene il record delle firme, viene dal gruppetto di Avs, l'Allenza verdi-sinistra. Un terzetto assai eterogeneo: c'è Peppe Cristofaro, navigatissimo ex funzionario del Pci; Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, morto quando era in arresto; Tino Magni, operaio metalmeccanico, roccioso leader dei metalmeccanici lombardi. A ruota segue il pattuglione dei 5 Stelle, con quasi sempre primo firmatario l'ex magistrato Roberto Scarpinato, già oggetto dei sarcasmi di Ilda Boccassini per la sua capigliatura. Buoni ultimo, il Partito democratico, che porta anch'esso il suo contributo a proporre modifiche incompatibili le une con le altre.

Tra i temi che appassionano di più gli emendatari c'è l'Alta corte di giustizia, che dovrebbe sostituire il Csm nei procedimenti disciplinari ai magistrati. Secondo il testo del governo devono farne parte anche avvocati con vent'anni di servizio: il Pd Silvio Franceschelli chiede che ne bastino cinque, Susanna Camusso ne vuole otto, Michele Fina propone dieci, Zambito dieci, Verducci quindici, D'Elia diciassette, Rando ventitrè, Valente venticinque: la cosa buffa è che questi senatori sono tutti del Pd, non si sono parlati tra di loro? Intanto però ognuno ha fatto il suo emendamento, e l'iter della riforma ogni volta si rallenta di un minuto. Ma sono dei dilettanti rispetto al terzetto di Avs Cristofaro-Cucchi-Magni: sullo stesso tema cruciale dell'anzianità degli avvocati da mandare all'Alta corte presentano centocinquanta emendamenti che differiscono di un giorno ciascuno: diciott'anni e un giorno, diciott'anni e due giorni, e così via.

Ci sono sfilze di emendamenti che sul tema (sacrosanto) della presenza delle donne nei nuovi organismi dicono tutti la stessa cosa con parole diverse: "adeguata rappresentanza di uomini e donne" (Giorgis, del Pd), "distribuzione equilbrata di rappresentanti maschili e femminili" (Valente, sempre del Pd), "un'eguale rappresentanza di donne e uomini> (Bazoli, ovviamente anche lui del Pd) e via parafrasando. Il Parlamento deve nominare i membri dei nuovi Csm entro sei mesi, dice la riforma: anche qui il Pd si spacca, Basso vorrebbe sei mesi, Alfieri tre mesi, Valente vorrebbe subito. Intanto ognuno fa il suo emendamento e l'iter della riforma slitta di un'altra manciata di secondi.

E poi c'è il rompicapo del quorum per eleggere i membri del Csm: i tre quinti non vanno bene, uno propone quattro settimi, un altro i due terzi. Il presidente dell'Alta corte quanto deve restare in carica? "Per un triennio" ? "Per un biennio"? "Per un anno sei mesi"? "Per un anno?"? Per ogni durata ipotetica, un altro emendamento. Il terzetto di Avs si supera sull'età dei magistrati che possono essere nominati in Cassazione per meriti speciali. Quanti anni servono? "Dodici anni e un giorno di servizio", dice il primo emendamento Cristofaro-Cucchi-Magni. E di seguito un altra valanga di 194 emendamenti, ognuno l'età cresce di un giorno, fino all'ultimo , "dodici anni e duecento giorni".

E così via, con sprezzo del ridicolo e forse anche un po' del ruolo del Parlamento, con l'obiettivo di tirarla in lungo finchè si può. I tre di Avs presentano un emendamento per sostituire la parola "mediante" con "tramite", un altro per cambiarla invece con "a mezzo di". Sapranno davvero qual è la differenza?