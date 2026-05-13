"Su Minetti bugie". Al Pg tutte le carte contro il "Fatto"

Arrivano le carte che sbugiarderebbero il Fatto Quotidiano su Nicole Minetti (foto). Ieri sera gli avvocati Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi le hanno depositate al sostituto Pg di Milano Gaetano Brusa, il magistrato che ha seguito l'iter sulla clemenza concessa all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi nei processi Ruby e Rimborsopoli. Secondo il quotidiano di Marco Travaglio, la donna che ha adottato un minore uruguaiano malato continuerebbe a gestire un giro di escort nel ranch Gin Tonic di proprietà del compagno Giuseppe Cipriani. È quanto sostiene Graciela Mabel De Los Santos Torres, sedicente ex massaggiatrice del ranch di Punta del Este: «La Minetti non ha mai cambiato vita», afferma al Fatto la donna che in questi anni avrebbe visto passare «modelle, imprenditori, politici e ragazze, anche minorenni, arrivate da Brasile, Argentina, Italia e Uruguay», di non aver mai denunciato nulla «per paura» e di essersene andata dopo essere stata molestata da Cipriani alla presenza di una Minetti «indifferente». Le innocue feste si sarebbero trasformate in festini a base di «alcool, droga e sesso», con l'ex igienista dentale a scegliere le ragazze, mentre al piccolo adottato pensava «Fatima, la tata uruguaiana».

«Dal Fatto (a cui i legali Usa di

Cipriani chiedono 250 milioni, ndr) oggettive falsità, la testimonianza avallata è del tutto inveritiera, abbiamo depositato documentazione indiscutibile», fa sapere il pool legale, che denuncia «una campagna mediatica».