La mamma è morta, lui incassa la pensione

Tre anni fa, il solo a sapere che l'anziana madre era "passata" a miglior vita era lui, il figlio 57enne, unico parente rimasto e che con la pensionata condivideva l'abitazione e il tran tran quotidiano. Così l'uomo ha pensato bene di eccedere nella sua naturale riservatezza per poter truffare l'Inps e continuare, visto che gli faceva davvero comodo, a fingere che non fosse successo nulla, evitando di celebrare le esequie e continuando a riscuotere la pensione della donna. Fino al giorno in cui, per seguitare a incassare, ha dovuto andare a rinnovare i documenti della mamma, decidendo di assumere le sue fattezze con un travestimento che descrivere improbabile è un complimento e naturalmente è stato subito scoperto.

La vicenda paradossale è stata portata alla luce e raccontata dai colleghi del quotidiano "La Voce di Mantova". Che spiegano come, almeno per un po', le cose per questo 57enne - mantovano residente nella frazione di Borgo Virgilio, quattro chilometri a sud della città gonzaghesca - siano filate lisce. E tutto questo nonostante il cadavere della mamma morta, ormai ridotta a una mummia, incombesse con la sua non indifferente presenza aromatica nella cantina di casa, un locale non esattamente ben aerato. La situazione è precipitata in maniera drammatica con la scadenza della carta d'identità della signora. E il figlio si è presentato all'Ufficio anagrafe del municipio travestito da donna. Agli impiegati è però bastata un'occhiata per capire di aver di fronte un uomo e, con una scusa, gli addetti allo sportello l'hanno invitato a ripresentarsi.

Al secondo appuntamento però allo sportello si sono presentati anche gli agenti della Polizia locale che, decisi a fare chiarezza, hanno cominciato a tempestare il 57enne di domande; a quel punto lui, resosi conto di essere stato colto in flagrante e oramia a corto di idee, sarebbe stato colto da un malore improvviso.

I vigili si sono messi a indagare,

scoprendo così il cadavere dell'anziana in avanzato stato di decomposizione, subito portato in obitorio per essere sottoposto all'autopsia. Il figlio della povera donna è stato denunciato per truffa e occultamento di cadavere.