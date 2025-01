Da martedì screening gratuiti per tutti in Ats

Ascolta ora 00:00 00:00

Prevenzione dalle malattie del secolo, i tumori, e analisi precoci per individuarle sul nascere. La Regione promuove sette giorni di screening per tutti, a costo zero, nella giornata mondiale della lotta contro il cancro che ricorre il 4 febbraio ed è promossa dalla Union for International Cancer Control (Uicc). Nella settimana dal 4 al 10 febbraio, l'assessorato al Welfare invita la cittadinanza a fare prevenzione. Attività fisica, alimentazione ricca di vegetali di stagione, alimenti integrali e pochi zuccheri, zero alcool e zero fumo. Quindi: l'analisi precoce, in collaborazione con le aziende sociosanitarie (Ats e Asst).

Sono offerti esami su ampie fasce di popolazione per individuare, tra le persone apparentemente sane, quelle a rischio di sviluppare un determinato tumore. Individuare precocemente una condizione di rischio consente di ricevere le informazioni necessarie per compiere una scelta informata oltre che di trattare la malattia agli stadi iniziali.

L'Ats di Città Metropolitana propone i test all'interno di 3 programmi: gli screening dei tumori del collo dell'utero, del colon-retto e della mammella. C'è anche il programma di screening contro il tumore della prostata per i nati nel 1974 e per chi compirà i 50 anni nel corso del 2025. Oltre agli screening oncologici, è in corso lo screening per l'Epatite C per le persone nate tra il 1969 ed il 1989.

Martedì le Asst e gli Irccs del territorio organizzano diverse attività con offerta senza appuntamento di test di screening, counseling e vaccinazioni per i pazienti oncologici e altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori, «consultare il sito di Regione). Infine, l'appello dell'assessore Bertolaso: «Invito i cittadini a partecipare alle numerose iniziative organizzate da Regione Lombardia.

È fondamentale cogliere questa opportunità per accedere a screening oncologici, consulenze gratuite e workshop finalizzati alla promozione di stili di vita sani. La prevenzione è la nostra arma più efficace e, con l'impegno di istituzioni, operatori sanitari e cittadini, possiamo fare la differenza nella lotta contro questa terribile malattia».