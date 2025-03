Maxi risse in via Filzi e in via Padova: grave un giovane di 22 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Pugni, calci e bastonate, anche quando il ragazzo di 22 anni è ormai inerme a terra. Sono passate da poco le 4, nella notte tra sabato e domenica, quando in via Filzi scoppia una maxi rissa. Davanti a un locale della zona, a pochi passi dalla Stazione Centrale, un gruppo di una cinquantina di persone aggredisce con una violenza inaudita due ragazzi, di 22 e 27 anni originari della Costa D'Avorio.

Quando le volanti del commissariato Greco Turro e i sanitari sono arrivati sul luogo, gli aggressori si erano già dati alla fuga lasciando a terra il giovane. Il ragazzo di 22 anni era in arresto cardiaco. È stato rianimato e poi portato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita. Il 27enne è stato portato con ferite e contusioni al volto al Fatebenefratelli in condizioni meno gravi. Con loro c'era anche una ragazza di circa 26 anni che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Secondo i racconti di alcuni residenti, che hanno ripreso tutta la scena dalle finestre di casa e consegnato i video alla polizia, la rissa sarebbe iniziata all'interno di un locale della via, anche se il proprietario nega e dice di essersi accorto solo alla fine di quello che stava succedendo in strada. Secondo le prime testimonianze, tutto avrebbe preso il via da un tentativo di approccio del ventiduenne ivoriano con una quarantunenne italiana che era nel locale, scatenando la reazione del fidanzato, che avrebbe chiamato a raccolta gli amici per scontrarsi con Y.K. e il suo gruppo di conoscenti. Lei stessa avrebbe spiegato di essersi tagliata con un coccio di bottiglia dopo aver fatto da «scudo» alla vittima, ormai senza sensi sull'asfalto. Solo qualche ora prima un'altra rissa con decine di persone era scoppiata anche in viale Padova. Anche qui la scena è stata ripresa dai residenti dalle finestre di casa. E anche in questo caso tutto è visibile sui siti on line. Decine di uomini con tanto di spray, sedie e un portaombrelli raccattati al volo in un locale vengono utilizzati come armi mentre il poco traffico della notte si è fermato. La lite, se così si può chiamare, pare sia iniziata in un locale di via Padova all'altezza di via dei Transiti, in una zona dove gli abitanti più volte hanno lamentato risse. Si vedono almeno otto persone azzuffarsi all'uscita, lanciarsi cose addosso, usare appunto le sedie come scudi e come armi per colpire. Uno dei bersagli coinvolti è una donna che, colpita alla schiena, cade, poi si rialza e viene colpita di nuovo e spruzzata come per allontanarla. Parte della rissa si sposta in mezzo alla strada.

Le poche macchine presenti si fermano. Nel frattempo vengono chiuse le saracinesche del bar. Nessuno rimane all'apparenza ferito. Quando arriva la polizia porta quattro persone, tre uomini e una donna, in questura per l'identificazione.