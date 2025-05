48 ore di maltempo: ecco dove dovremo aprire l'ombrello contro i nubifragi

Ascolta ora 00:00 00:00

Da questa mattina è ben visibile dalle immagini del satellite la formazione del ciclone mediterraneo tra il Nord Africa e la Sicilia con la nostra isola maggiore in prima linea per i fenomeni più intensi e persistenti che sono già iniziati dalle prime ore del mattino. Il maltempo, però, colpirà per motivi diversi anche il Nord Italia a causa dell'arrivo di aria fredda in quota che darà origine ad acquazzoni e temporali.

Allerta meteo, ecco dove

La Protezione civile ha diramato un bollettino con allerta arancione per giovedì 15 maggio proprio per la Sicilia, gialla in quattro altre regioni: Emilia-Romagna, Molise, Puglia e Calabria. La massima attenzione odierna è rivolta soprattutto ai nubifragi e alle mareggiate che potranno colpire specialmente le aree ioniche di Sicilia e Calabria con precipitazioni anche superiori ai 100 mm e i forti venti che potranno soffiare con raffiche anche di 90 km/h.

Il maltempo al Nord

" Al contempo, nella seconda parte del giovedì, vedremo anche gli effetti della seconda perturbazione, del doppio attacco: aria fredda in quota, in arrivo dalle Repubbliche Baltiche e dalla Polonia, porterà acquazzoni, temporali e forti grandinate al Nord-Est poi verso ovest", spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. Nella giornata di domani, venerdì 16 maggio, le due perturbazioni si "uniranno" dando così fenomeni intensi sia sulle regioni adriatiche che al Sud. L'esperto parla di un "venerdì nero" prima del miglioramento che si avrà nel fine settimana.

La tendenza successiva

"Sabato e domenica, infatti, la nuova massa d’aria polacca-tunisina si sposterà verso la Grecia e la Turchia con un peggioramento verso il settore egeo: in Italia prevarranno le schiarite anche se non mancheranno ancora dei rovesci sparsi, specie nelle ore pomeridiane e a ridosso dei rilievi del Centro-Nord", afferma Tedici. Nel dettaglio, la giornata di sabato vedrà sole da Nord a Sud con lo sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto sull'arco alpino orientale, giornata molto simile domenica con tanto sole al mattino che verrà localmente oscurato nel pomeriggio dalle nubi in formazione sulle Alpi orientali.

Le temperature, in questa fase, registreranno fisiologici aumenti fino a portarsi intorno ai 28°C.

Novità all’orizzonte per la prossima settimana: non sembra che l'anticiclone africano possa insediarsi sul nostro Paese che sarà ancora alle prese con piogge e acquazzoni specialmente tra martedì e venerdì al Centro-Nord, maggiormente protetto il sud ma in un contesto di continua e rinnovata instabilità.