"La quiete prima della tempesta". Doppio attacco ciclonico sull’Italia

L'Italia sta per vivere una fase atmosferica molto turbolenta e con intensi fenomeni a causa di un duplice attacco perturbato che interesserà il Sud Italia per la formazione di un ciclone mediterraneo ma anche il Nord, specialmente i settori orientali e dell'alto Adriatico, per l'arrivo un vortice ciclonico che si è messo in moto dalle Repubbliche Baltiche in direzone del nostro Paese. Una doppia tempesta in piena regola con venti anche superiori ai 90 Km/h.

Le tempistiche del "doppio attacco"

Si inizierà giovedì 15 maggio con il forte maltempo che prenderà di mira specialmente Sardegna, Sicilia, Calabria e i settori ionici con possibili nubifragi e venti molto forti, nel corso del pomeriggio giungerà anche in Puglia. Dall'Algeria, infatti, il ciclone inizierà la sua risalita colpendo direttamente queste regioni, massima attenzione agli spostamenti e ai quantitativi di pioggia molto abbondanti. Sul mar Adriatico, invece, sarà il giorno successivo che il vortice nord europeo farà sentire la sua influenza a iniziare dal Triveneto.

" Venerdì avremo la 'fusione' di questi due cicloni, o meglio lo scontro di due masse d’aria completamente opposte, diversissime: aria polare continentale si scontrerà con aria di origine subtropicale, calda e molto umida. Più differenti sono le masse d’aria che si incontrano, più forte è il maltempo", spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it.

Nubifragi e temporali

Per questa ragione, forti temporali e nubifragi colpiranno contemporaneamente il Medio Adriatico (soprattutto al mattino) e il Sud (per gran parte della giornata di venerdì). Attenzione anche ai forti venti che causeranno mareggiate sulle coste esposte, sia adriatiche che ioniche. Sulle regioni non menzionate le condizioni meteo saranno migliori ma occhio alla consueta instabilità pomeridiana con aumento di nubi e occasioni scrosci di pioggia.

Migliora nel week-end

" Il duplice attacco ciclonico tunisino-baltico lascerà, per fortuna, velocemente la scena italiana portandosi nel week-end su Grecia e Turchia", aggiunge l'esperto, spiegando che sole e caldo torneranno protagonisti già da sabato con la rimonta dell'alta pressione. Gli unici disturbi pomeridiani continueranno sulle zone montuose con lo sviluppo di nubi e locali temporali. " Prepariamoci al doppio attacco: nel film del 2000 'La tempesta perfetta' erano tre i cicloni che si scontravano, ma anche due saranno decisamente sufficienti per avere maltempo estremo.

Prudenza!", conclude l'esperto.

Successivamente, invece, sembra che un anticiclone africano possa mettere radici più stabili e durature sul nostro Paese portandoci un anticipo d'estate con temperature massime anche superiori ai 30°C.